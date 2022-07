Violenza sessuale su una minorenne in Carnia, arrestato un 36enne

Condannato per violenza sessuale stava tentando di fuggire all’estero.

Stava cercando di lasciare l’Italia il cittadino albanese di 36 anni, condannato a dieci anni di reclusione per una violenza sessuale su una minorenne, avvenuto nell’estate del 2018 in un paese della Carnia.

L’uomo è stato arrestato nella serata del 23 luglio scorso, alla stazione ferroviaria di Genova piazza Principe, dagli agenti della Squadra Mobile di Venezia, coadiuvato dai colleghi della Squadra Mobile di Genova e del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Liguria. Il 36enne, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Udine ed era ricercato a livello internazionale dall’Interpol.

L’attività che ha determinato l’individuazione e permesso l’arresto del cittadino albanese, ha preso avvio sviluppando ed elaborando le poche informazioni utili tratte da fonti aperte, a seguito di una comunicazione del maggio scorso del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli approfondimenti investigativi condotti, complessi ed accurati, hanno consentito di stringere il cerchio attorno all’uomo, fino ad individuare con precisione degli elementi che permettessero agli inquirenti di seguirlo con sicurezza.

Gli appostamenti sul territorio dell’intera provincia di Venezia hanno circoscritto alcune aree fino al suo rintraccio in un cantiere edile a Mestre, dopo una lunga serie di verifiche che garantissero la sua identificazione. Nei giorni scorsi il ricercato è riuscito a sottrarsi ad un primo tentativo di cattura, nel corso del quale, per guadagnarsi la fuga, non ha esitato a lanciarsi da un’altezza notevole in un giardino di una casa e scavalcare quindi di slancio numerose recinzioni.

Nello scorso fine settimana la Squadra Mobile di Venezia, grazie all’incrocio dei dati acquisiti a seguito di servizi di polizia e di accertamenti effettuati per settimane, ha sintetizzato tutti gli elementi che hanno consentito, nel tardo pomeriggio di sabato 23 luglio, di individuare il convoglio diretto verso Genova a bordo del quale viaggiava il cittadino albanese. E’ scatta quindi l’operazione che ha portato alla cattura dell’uomo che aveva in progetto di lasciare il territorio nazionale.