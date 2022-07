Il Carso brucia ancora, spento un focolaio vicino all’autostrada: 2 Canadair anche a Taipana

La situazione degli incendi in Fvg.

Continuano le operazioni per lo spegnimento e contenimento dell’incendio sul Carso goriziano. Il dispositivo messo in campo dai Vigili del fuoco è lo stesso della serata di ieri (più di 80 vigili del fuoco con almeno 20 mezzi). Oltre ai vigili del fuoco italiani sono presenti quelli sloveni con una cinquantina di uomini, personale del Corpo Forestale Regionale, volontari AIB (Antincendio Boschivo) della protezione civile e forze di polizia che svolgono le operazioni di supporto di loro competenza.

Un focolaio spento vicino all’autostrada.

Alcune squadre sono impegnate nello spegnimento e bonifica dei focolai altre presidiano abitazioni e infrastrutture potenzialmente messe a rischio dall’incendio. Nella mattinata tra il casello autostradale del Lisert e Sablici è stato segnalato un focolaio che è stato prontamente spento e bonificato da Vigili del fuoco assieme ai volontari AIB della Protezione Civile; il focolaio non ha interferito con il traffico autostradale e nemmeno con quello ferroviario.

Due Canadair sul Gran Monte.

Sul Carso continuano anche le operazioni di lanci d’acqua da parte di elicotteri regionali e di 2 Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Altri due Canadair del CNVVF sono impegnati per un incendio boschivo in zona una impervia a Taipana, sul Gran Monte, dove è presente anche una squadra di terra dei Vigili del fuoco che sta rifornendo la vasca dalla quale gli elicotteri regionali si riforniscono d’acqua e che poi scaricano sull’incendio.

Quasi conclusi gli interventi dopo il maltempo nel Pordenonese.

Per quanto riguarda gli interventi per messa in sicurezza di coperture di tetti e infrastrutture a seguito del maltempo della notte del 26 luglio nel pordenonese i Vigili del fuoco stanno completando gli ultimi interventi.