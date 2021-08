Forse non tutti sanno che Biancaneve era originaria di Udine

La voce del film di Biancaneve.

Adriana Caselotti, che fu la voce di Biancaneve nel omonimo film della Disney, era la figlia di un insegnante di musica udinese immigrato in america. Fu selezionata personalmente da Walt Disney che riteneva la sua voce perfetta per il ruolo.

Tuttavia, la partecipazione al film fu una vera mela avvelenata per lei, in quanto Disney preoccupato che le gli potesse fare ombra. Pertanto, le sabotò la carriera ad Hollywood e le impedì per anni di rivelare il suo ruolo nel famosissimo cartone.

