Le tradizioni di Natale in Friuli.

Un tempo, nelle terre del Friuli, era abitudine il giorno della festa di Santo Stefano che ogni famiglia venisse in chiesa per ricevere la cosidetta “benedizione del sale”, elargita dalle donne.

Il sale ricevuto dalle donne veniva poi portato a casa e distribuito agli animali del cortile, alla stalla e veniva sparso per la casa. Sempre durante Santo Stefano veniva benedetto il vino nuovo; ogni membro della famiglia ne beveva poi un bicchiere a digiuno. Era considerato un toccasana per il corpo e un buon auspicio per la casa.

