Il castello di Gemona.

Paolo Diacono, il famoso autore della storia dei Longobardi, nato a Cividale nel Settimo secolo, scrisse che Gemona aveva un castello inespugnabile.

E, in effetti, l’area è stata abitata sin dall’epoca preistorica in quanto era un passaggio obbligato per dirigersi verso i valichi alpini nord-orientali.

