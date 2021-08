La maschera del diavolo nel Santuario delle Grazie.

Uno dei numerosissimi ex voto presenti nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie è la maschera del diavolo, una tetra armatura cornuta risalente al ‘400.

La leggenda narra che un giovane cavaliere in vena di goliardia avesse causato trambusto nella città di Udine durante il carnevale del 1500 andando pure a disturbare i defunti al cimitero. Ma che, tornato a casa non fosse più riuscito a uscire dalla pesante armatura, finché disperato non avesse implorato l’aiuto della Vergine.

