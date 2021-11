La storia del nome di Tarcento.

Il nome di Tarcento compare per la prima volta in un documento del 1126, quando il paese era feudo dei Machland, provenienti da Perg in Alta Austria. La famiglia fece costruire nella zona due manieri, entrambi sul colle di Coia: il superiore, quello di San Lorenzo, e l’inferiore, di cui rimane un torrione che domina il paese.

Tuttavia, è importante sottolineare, che nonostante la prima testimonianza scritta della cittadina risalga a novecento anni fa la zona è stata probabilmente incessantemente abitata sin dal paleolitico.

