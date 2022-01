Un effetto speciale ideato a Pordenone conquista la community di TikTok

L’effetto speciale pensato da Federico Cecchin di Pordenone.

L’effetto speciale in 3D e realtà aumentata creato in collaborazione con Federico Cecchin (@federicocecchin) su TikTok conquista il mondo. Il cartoonista nato a Pordenone, creativo e allegro, ha pensato l’effetto speciale Personaggi di carta, ora a disposizione della community. Personaggi di carta ideato da Federico offre la possibilità di aggiungere ironiche figure cartoon 3D in bianco e nero, disegnate da lui stesso, che passeggiano nei video degli utenti interagendo con l’ambiente circostante

Federico e le sue caricature sono da sempre molto amati dalla community di TikTok. “Disegnare è come respirare per me: creare valore e intrattenere gli altri con la mia passione è il mio obiettivo e TikTok è diventato il mio palcoscenico preferito”, il commento del creativo. Lo scorso maggio, TikTok aveva invitato la community a proporre dei nuovi effetti artistici per la piattaforma utilizzando l’hashtag #EffettoTikTok: un momento per ispirare la creatività della community e lasciarsi ispirare dalle idee dei creator. Numerose le proposte condivise dalla community che, da sempre, cresce grazie allo scambio di idee e alla continua co-creazione con i creator. Tra gli effetti proposti, TikTok ha selezionato e realizzato proprio l’idea di Federico Cecchin

“Quando TikTok ha chiesto alla community di realizzare un effetto, ho immaginato i miei personaggi di carta prendere vita, passeggiare e animare i video della community globale. La carta è sempre stata la dimensione in cui creare e dare vita alle idee, questo filtro ne è naturale evoluzione, sono orgoglioso che sia stato scelto”, ha commentato Federico.

