La cantante Elisa in skateboard a Sanremo.

Data per favorita fin dall’inizio, alla fine ha dovuto arrendersi al secondo posto del palco dell’Ariston. Ma Elisa, la cantante di Monfalcone tornata a Sanremo dopo 21 anni, l’ha presa più che sportivamente. E ieri sera ha festeggiato rientrando in hotel nel comune ligure con uno skateboard, con ancora indosso l’abito bianco svolazzante, disegnato per lei da Valentino, e mostrando nel video, pubblicato da lei stessa, con la “V” di vittoria.

Con la sua canzone, “O forse sei tu”, ha battuto ogni record femminile della piattaforma Spotify, registrando 1.013.000 ascolti in sole 24 ore. Oltre al secondo posto a Sanremo si è aggiudicata il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione del Festival. Ha stupito tutti con la sua canzone e il suo vestito bianco, come una principessa. Ieri notte ha scelto di festeggiare il nuovo successo con lo skateboard sul lungomare.

