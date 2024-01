Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in questo weekend dell’Epifania in Friuli Venezia Giulia? Qui potrete trovare alcuni appuntamenti per questo fine settimana di festa. Infatti, cercando tra i nostri suggerimenti troverai l’evento giusto per te rispettivamente tra Udine, Gorizia e Pordenone.

Infatti, in tutto il Friuli Venezia Giulia, ci saranno tantissimi spettacoli, escursioni e fiaccolate con i quali potrete rilassarvi in questo primo weekend di gennaio e passare giornate divertenti con amici o familiari.

Sabato 6 gennaio

Sarà un’Epifania naturalmente all’insegna della Befana, delle fiaccolate e delle marce.

Per quanto riguarda le messe, i concerti, gli spettacoli e le conferenze, si inizia alle 16 con Concerto dell’Epifania a Moruzzo, dalle 17 a Tarvisio ci sarà uno spettacolo di fuoco per i più piccoli, sempre alle 17 si terrà a Tarvisio la Fiaccolata della Pechtra Baba, il Falò dell’Epifania a Sauris e In fondo al mare a Pasiano di Pordenone. invece alle 17.30 si terrà il concerto dell’epifania a Prepotto. In serata, a seguire alle 20 si potranno ascoltare a Lignano gli Harmony Gospel Singers, invece alle 22.30 ci sarà la Messa dello Spadone a Cividale.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, alle 14 a Chioschetto Valinis la Befana metterà da parte la scopa per planare in parapendio. In aggiunta, sarà l’ultimo giorno dei mercatini di Natale di Cividale e per tutto il giorno si terrà il mercatino del riuso a Udine e le celebrazioni dell’Epifania a Valvasone Arzene.

Invece, in merito alle escursioni, dalle 8.30 si potrà percorrere la Marcia dei Magi a Bagnaria Arsa e la Marcia della Befana, mentre per tutto il giorno si potrà volare in elicottero a Piancavallo.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Vita e civiltà contadina friulana, Trasformazioni 1856-2022. Luoghi e persone nella fotografia artistica, il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e Zimoun.

Domenica 7 gennaio

Sarà una giornata dedicata alla musica sacra e agli eventi all’aria aperta.

Per quanto riguarda le messe, i concerti, gli spettacoli e le conferenze, si inizia alle 11.30 a Udine con il concerto interreligioso Nei Suoni, nel Natale, nel pomeriggio alle 16 a Grado ci sarà A Christmas Choral Experience, poco dopo alle 16.30 ci sarà lo show per i più piccoli Il Libro della Giungla, a seguire a Tarvisio alle 17 andrà in scena Julius Kugy, il romantico alpinista. Infine, alle 20 a Cervignano ci sarà il magnetico spettacolo L’Uomo Calamita. mentre a Gorizia andrà in scena Il coniglio Volpone.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno a Tolmezzo si terrà Purcit Art.

Invece, in merito alle escursioni, dalle 16:30 a Tramonti di Sotto si terrà una passeggiata nel Paese degli Angeli con cornamuse, trampolieri e mangiafuoco.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Vita e civiltà contadina friulana, Trasformazioni 1856-2022. Luoghi e persone nella fotografia artistica e Zimoun.