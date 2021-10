La festa di Halloween in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in quello che è il weekend più stregato dell’anno in Friuli Venezia Giulia? Qui i nostri suggerimenti per trovare l’evento giusto per trascorrere la notte di Halloween fra Udine, Gorizia e Pordenone e non solo.

Venerdì 29 ottobre

Per i più piccini che proprio non ce la fanno ad aspettare il weekend per festeggiare abbiamo due appuntamenti di storie, paura e divertimento entrambi alle 17, rispettivamente alla Biblioteca di Rivignano Teor e alla Biblioteca Joppi di Udine.

Attende una notte di Halloween piena di magia e divertimento anche al Terminal Nord, sarà presente una truccatrice che eseguirà gratuitamente un’attività di truccabimbi per far divertire i più piccoli e prepararli al classico pomeriggio di “dolcetto o scherzetto”.

Sabato 30 ottobre

Sarà una giornata di tradizione e creatività. A partire dalle 8 a Rivignano Teor inizierà la tradizionale festa dei Santi e dei Morti i cui eventi si snoderanno poi fino al 2 novembre;

Al PAFF di Pordenone ci sarà invece nel pomeriggio un laboratorio creativo per creare piccoli mostri spaventosi;

Domenica 31 ottobre

Sarà un Halloween spaventosamente variegato con eventi in tutti gli orari e per tutti i gusti. Si comincia alle 16 a Fontanafredda con un merenda spaventosamente gustosa per i bambini;

Sempre a partire dalle 16 a Pordenone ci sarà una festa per i più piccoli dove potranno ammirare zucche stregate o farsi dipingere un volto stregato;

Mentre, a partire dalle 17 inizierà una serata piena di magiche sorprese per i bambini di Forni Di Sopra;

Invece, a partire dalle 17.45 ad Artegna verranno raccontate storie di paura.

In aggiunta, alle 20 potrete scegliere se esplorare il bosco di Paluzza alla luce delle lanterne o esplorare la Villa degli Addams con Anà-Thema teatro.

Alle 20.30 potrete scatenarvi in danze stregate a Pordenone.

