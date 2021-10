Gli autovelox e i semafori “intelligenti” in Friuli.

Si può dire che stiano proliferando sulle strade del Friuli. I “Velo ok“, che rilevano la velocità del passaggio, sono ormai una realtà in tutta la regione. Di recente, sono stati installati a Mortegliano, sulla strada statale: servirà maggiore attenzione.

Da non dimenticare, poi, che da giugno sono entrati in funzione due nuovi tutor a Bertiolo, su quella strada Ferrata spesso teatro di incidenti, anche mortali. Misurano la velocità media tra un apparecchio e l’altro e, in caso di sforamento, la multa a casa è assicurata. Dalla Carnia al mare, i velox sono ormai una presenza consolidata.

Non solo questi strumenti, però. Gli automobilisti in arrivo dal Friuli devono prestare ancor più attenzione anche quando transitano da Annone Veneto, per esempio. Qui, è stato di recente posizionato un “Velocar”, apparecchio semaforico “T-red” che misura non soltanto se una vettura passa con il rosso, ma anche la velocità di transito. E in pochi giorni sono già arrivate oltre 100 sanzioni. Non è una novità assoluta: in Friuli da marzo è entrato in funzione il semaforo “intelligente” che rileva le multe a Tricesimo, “erede” di quello in zona Campagnola a Gemona che tanti dispiaceri ha dato agli automobilisti.

Meglio togliere il piede dall’acceleratore, insomma, per non rischiare multe e punti-patente: occhi aperti sulle strade.

