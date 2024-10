La festa di Halloween in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare nella settimana più stregata dell’anno in Friuli Venezia Giulia? Anche quest’anno si moltiplicano le spaventose proposte da molte località della regione e in questo articolo troverete i nostri suggerimenti per farvi spaventare e divertire dall’evento giusto per voi nella notte di Halloween fra Udine, Gorizia e Pordenone e non solo.

Sabato, 26 ottobre

Si apre questa stagione stregata a Tarvisio con due magici eventi, infatti dalle 14.30 presso la Palestra Comunale ci sarà un laboratorio di intaglio zucche mentre dalle 16 si potrà gustare una merenda stregata e fare tanti giochi a tema da Boc’ in via Vittorio Veneto 154.

Inoltre, sarà l’ultimo giorno per iscriversi a Gemona al contest Halloween door – La porta e la vetrina spaventose, che premierà l’ingresso maggiormente da brivido.

Domenica, 27 ottobre

Si inizia alle 10 presso la Fattoria Didattica “Vigne degli Olmi” a San Giovanni al Natisone dove i piccoli maghi e streghe tra i 4 e i 10 anni potranno cimentarsi in una magica caccia al tesoro e sempre alle 10 a Monfalcone si terrà il Rocca Fantasy, che vi farà conoscere l’oscuro passato medievale della città.

Nel pomeriggio a Moraro si terrà un laboratorio di intaglio della zucca alle ore 14 presso il giardino della ex scuola elementare Bargamas, a seguire, dalle 14.30 presso la Loggia del Municipio a Gemona, ci saranno dei laboratori spaventosi, la tombola di Halloween oltre che una merenda da brividi.

Sempre alle 14.30 a Tarvisio invece inizierà l’Halloween Party in Piazza Unità con spettacoli, giochi, trucchi, balli e tante sorprese.

Giovedì, 31 ottobre: Halloween

La giornata più stregata dell’anno, inizia alle 16 a Pordenone presso il Paff con l’incontro Nella notte oscura – io e i pipistrelli, poco dopo alle 16.30 alla Biblioteca di Casarsa ci saranno delle letture spaventose e una caccia al tesoro per bambini da 3 a 7 anni. Poco dopo a Sacile inizierà il pomeriggio di eventi Sacile è… Halloween! che si concluderà alle 20.

Invece, per gli amanti degli animali, a Cividale a partire dalle 17 ci sarà la Festa di Halloween per bambini e ragazzi nella fattoria Fabietto Fans Club e sempre alla stessa ora inizierà al lago di Cornino Halloween in Riserva.

In aggiunta, sempre alle 17 inizierà l’Halloween Party di San Vito al Tagliamento a Piazza del Popolo con musica, giochi e dolcetti a tema e a Fiumicello Villa Vicentina ci saranno i concorsi per la Maschera più spaventosa, la Zucca più bella e il Dolce più mostruoso . A Pordenone inoltre presso l’Immaginario Scientifico ci sarà un un laboratorio di tinkering “mostruoso” e i visitatori, lavorando in gruppo, potranno cimentarsi nella costruzione di un piccolo mostro che, grazie ai materiali e disposizione, si illuminerà spaventosamente.

Poco dopo a Moraro partirà l’Halloween night – sfilata e party. Il ritrovo sarà alle ore 17.30 presso la palestra comunale e, a seguire, ci sarà la festa presso l’area festeggiamenti “La Krivaja”. In contemporanea a Staranzano comincerà l’Halloween Night al Bistrot Bosio con aperitivi, stuzzichini e cocktail a tema, il tutto con l’accompagnamento musicale di Dj Wandervogel.

A partire dalle 18.30 Farra d’Isonzo sarà percorsa da brividi con la Marcia delle Lanterne a cui seguirà la premiazione della zucca più bella, mentre per chi ama le passeggiate da spettrali a Paluzza partirà la Lanternata di Halloween dal Pacheggio Torre Moscarada.

Alle 19.30 ci sarà, invece, un momento fiammeggiante a San Daniele con i mangiatori di fuoco. Infine, alle 20 inizierà a Castello di Susans Halloween in the Castle, la più grande festa di Halloween di tutta la regione che vedrà il famoso dj e produttore Joe T Vannelli come ospite principale.

Sabato, 2 novembre

A chiudere queste giornate di brivido e magia abbiamo, alle 14 la gara d’intaglio delle zucche di Forni di Sopra e l’Halloween Preistorico di Preone che vedrà una sfilata e passeggiata fino al sentiero paleontologico Lunas che partirà alle 14.30 da Palazzo Lupieri.