“Un libro lungo un giorno”, migliaia di friulani alla maratona di lettura

La maratona di lettura organizzata da LeggiAMO 0-18 FVG.

È cominciata con il saluto social del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga l’intenso programma dell’undicesima edizione di “Un libro lungo un giorno 2024”, maratona partecipata di promozione della lettura venerdì 25 ottobre.

E proprio “La lettura è un bene di tutti che garantisce la conoscenza e lo sviluppo delle capacità di analisi e del senso critico” sono state le parole che il Governatore ha usato per evidenziare il valore di progetti di promozione come “Un libro lungo un giorno”, ideato e attuato da LeggiAMO 0-18 FVG, progetto di promozione della lettura realizzato dai partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (ente coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB – Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Alla giornata hanno voluto partecipare virtualmente anche il Vicegovernatore e con delega a cultura e sport, Mario Anzil, e Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, che hanno voluto motivare tutti verso l’amore per la lettura citando i loro autori di riferimento: Giuseppe Ungaretti per Anzil, che ha recitato anche la poesia “San Martino del Carso” composta sul fronte dell’Isonzo durante la Prima guerra mondiale, e Jules Verne per Rosolen, che ha menzionato “Viaggio al centro della Terra” per riportare un messaggio importante per la vita di ognuno di noi: “Qualsiasi sia la strada che il destino ci assegna, non dobbiamo far altro che seguirla”.

Centinaia sono stati gli eventi piccoli e grandi e i “gesti di lettura” che si sono iscritti sul sito www.leggiamofvg.it e che hanno coinvolto migliaia di lettrici e lettori di ogni età di tutto il Friuli Venezia Giulia per celebrare insieme una giornata speciale. Per citare solo alcuni esempi, Piazza Vittorio Emanuele di San Daniele ha ospitato i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado protagonisti de “La biblioteca dei libri viventi”, mentre la biblioteca Joppi di Udine ha ospitato il laboratorio “Adattamento tattile di un albo illustrato”, con Pietro Vecchiarelli della Federazione Pro Ciechi.

Le proposte e le testimonianze di chi ha aderito alla giornata e che sono arrivate tramite tag e hashtag #unlibrolungoungiorno e #ullug sui canali social Facebook e Instagram di LeggiAMO 0-18 FVG o alla mail unlibrolungoungiorno@leggiamofvg.it sono tutte condivise a partire da oggi e compongono il social wall, il coinvolgente diario multimediale di “Un libro lungo un giorno 2024”.

La parola d’ordine dell’edizione 2024 di “Un libro lungo un giorno” è stata “bibliovarietà“, con la quale si comprendono tutte le forme di lettura possibili, per promuovere l’inclusione e la partecipazione di tutti. Il calendario di appuntamenti si è infatti caratterizzato per la presenza di “Tactile GO!”, biblioteca itinerante di letture accessibili realizzata dalla Federazione Nazionale Istituti Pro Ciechi, che ha proposto laboratori e attività didattiche cui hanno partecipato più di 150 ragazze e ragazzi dell’Istituto comprensivo Campi Elisi di Trieste e dell’I.C. Riccardo di Giusto di Udine.

Durante “Un libro lungo un giorno” è stato anche dato l’avvio ufficiale di “LeggiAmo a scuola 2024-2025”, la campagna di sensibilizzazione per far entrare in aula il piacere di leggere liberamente durante le giornate scolastiche, organizzata da Damatrà Onlus, capace di coinvolgere ben 51.000 studentesse e studenti di 2.566 classi e più di 5.000 bibliotecari e docenti del Fvg in una rete di contatti e scambio continui.

LeggiAMO 0-18 FVG è il Progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha l’obiettivo di far crescere la comunità di giovani lettori e lettrici e ha come partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.