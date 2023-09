La mostra sui Cento anni dell’Aeronautica Militare a Udine

Avete mai provato a volare a bordo di un aereo delle Frecce Tricolori? O salire nella cabina di pilotaggio dello storico caccia F-104 Starfighter? Non occorre essere piloti esperti. Per vivere queste emozioni basterà visitare fino al 15 ottobre a Udine la mostra dedicata ai Cento anni dell’Aeronautica militare. Tutti i giorni, dalle 9:30 alle 12.30 e dalle 15:30 alle 19, con ingresso gratuito, la chiesa di San Francesco di Largo Ospedale Vecchio diventa uno spazio di cielo nel cuore della città.

Dei pannelli fotografici ricostruiscono la storia della nostra forza armata: dalla sua nascita, il 28 marzo 1923, ai grandi successi, come i tanti record ottenuti e le prime trasvolate oceaniche, che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Fino all’impegno portato avanti ai giorni nostri nelle missioni di pace o dando supporto nei trasporti sanitari d’urgenza. Una storia appassionante, messa in mostra grazie al 2° Stormo dell’Aeronautica militare, che ha sede all’aeroporto di Rivolto, e patrocinata dalla Regione e dal Comune di Udine, con la collaborazione dell’Ufficio di Programma “Comitato per il Centenario dell’Aeronautica Militare” e dei Civici Musei cittadini.

Accanto ai pannelli illustrativi, all’interno dell’esposizione, uniformi ed equipaggiamenti storici, il seggiolino eiettabile G-91 e tanti modelli di aerei in scala. E con l’utilizzo del visore Oculus, in dotazione alla Pattuglia acrobatica nazionale, si possono provare le stesse sensazioni di un pilota delle Frecce Tricolori in volo. Mentre il mock-up di un F-104, arrivato dal Comando Aeroporto di Cameri, permette di salire all’interno della cabina di pilotaggio e abbassare la cloche del caccia, per tanti anni in dotazione alla nostra Aeronautica militare.

“L’anno del Centenario è occasione per riflettere sul nostro secolo di storia, guardando al passato in chiave moderna, riflettendo anche sulle sfide che ci attendono nel futuro – ha commentato il comandante del 2° Stormo, il colonnello Paolo Rubino -. Sono giunto in Friuli Venezia Giulia da circa un anno e, studiando la sua storia, ho appreso che la regione contava oltre cento campi di volo, da quello di Aviano a Campoformido e Aiello. A questi campi sono associati dei personaggi storici, dei veri e propri eroi, animati da grandi valori, gli stessi che animano noi oggi”.

Alla mostra collaborano anche le scuole della provincia di Udine con indirizzo aeronautico, tra cui l’istituto Nobile di Fagagna, che ha messo anche a disposizione alcuni dei suoi studenti, disponibili con consigli e informazioni. “È un prestigio per noi poter essere qui insieme al 2° Stormo per la mostra dei Cento anni dell’Aeronautica Militare. È la testimonianza tangibile del profondo legame del Friuli con il volo e di come un percorso di studi in questo ambito sia una valida opportunità per il futuro”, ha detto il direttore dell’istituto Francesco Missarino.