Il progetto Panchine d’artista al Terminal Nord.

Entra nel vivo questo mese il progetto targato Terminal Nord “Panchine d’artista” che trasformerà l’area esterna del Parco Commerciale in una galleria d’arte all’aperto. Le 11 panchine del Terminal Nord diventeranno opere d’arte per mano dell’artista Barbara Clara Pereira. Nata in Venezuela da padre friulano e madre portoghese, Barbara, che vive in Italia da 22 anni, vanta un curriculum a modella, Miss Italia nel Mondo, conduttrice radiofonica e attrice, conosciuta soprattutto per il ruolo da protagonista nella soap opera CentoVetrine. Appassionata di tutto ciò che è arte, nel corso degli anni ha dato vita a molte opere.

Barbara è pronta a sbarcare in terra paterna per portare la sua arte al Terminal Nord che, attraverso questo progetto, mira a trasformare il Parco commerciale in un contenitore culturale moderno e in grado di veicolare un messaggio forte su temi attuali legati alla sostenibilità. Dopo l’urban art di Mr. Fijodor, l’artista torinese che ha messo la sua firma, per la prima volta in Fvg, sui due muri del Parco Commerciale, legati ai temi ambientali del riciclo e della mobilità sostenibile, stavolta tocca a Barbara Clara Pereira portare il suo messaggio. Infatti, il tema che l’artista dovrà seguire è quello dei SDGs, i “Sustainable Development Goals”, cioè gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: 17 punti individuati dall’Onu nel 2015 con un orizzonte che arriva fino al 2030. Tra questo mese e il prossimo Barbara darà vita alle panchine del Parco commerciale e sarà possibile vederla all’opera, salvo condizioni meteo avverse, il 24 e 25 febbraio, il 3, 4 e 5 marzo e ancora il 17, 18, 24, 25, 31 marzo e, per concludere, il 1° aprile.

(Visited 140 times, 140 visits today)