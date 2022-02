L’incidente in via Caccia a Udine.

Carambola a tre proprio all’altezza del semaforo tra via Caccia e via Gorizia a Udine. Nessuno si è fatto male e a parte qualche danno alle auto ed un po’ di disagi alla viabilità non c’è stato altro. Ma l’incidente, avvenuto, questa mattina, poco prima delle 9, non è passato inosservato ai tanti che percorrono ogni giorno la via per raggiungere il luogo di lavoro.

A rimanere coinvolte nello scontro sono state un Pick-up, un furgone ed un’auto. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale. Come dicevamo si sono registrati alcuni disagi alla viabilità nella zona fino a quando non sono stati spostati i veicoli.

