Presentata la stagione teatrale 2021-2022 dell’Ert Fvg.

Ventotto cartelloni teatrali, 195 giornate recitative, 77 i titoli in cartellone, 60 di prosa, 7 di danza e 10 di musica. Come da tradizione, poi, grande attenzione alle realtà di produzione regionale che saranno presenti con 67 repliche totali.

Sono i numeri della stagione teatrale 2021-2022 dell’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, presentata oggi nella sede udinese della Regione dal presidente dell’Ert Sergio Cuzzi, il direttore Renato Manzoni e da Walter Mramor, direttore di Artisti Associati, struttura con cui l’Ert collabora per l’attività di danza. A fare gli onori di casa l’assessora regionale alla Cultura Tiziana Gibelli.

Il ritorno alla normalità.

“La prospettiva della riapertura al 75 per cento – ha commentato Gibelli – è un segnale confortante che aiuterà molto gli spettacoli dal vivo, anche se i primi riscontri tra gli abbonati sono già positivi perché il Friuli Venezia Giulia è una terra di gente che ama la cultura”.

Di ritorno alla normalità ha parlato anche Cuzzi. “Distanziamento, mascherina, sanificazione con l’aggiunta del GreenPass – ha spiegato – saranno ancora gli strumenti per poter tenere aperto e per svolgere l’attività nelle sale teatrali. L’Ert, anche nei periodi più difficili, ha cercato di essere presente e di raggiungere il pubblico attraverso iniziative in rete molto apprezzate, ma soprattutto non appena è stato possibile ha riaperto i teatri per accogliere attori, tecnici e pubblico”.

Insieme a Teatro.

I cartelloni 2021/2022 del Circuito Ert nascono all’insegna del motto Insieme a Teatro. Un messaggio che vuole essere di buon auspicio per il futuro, dopo due stagioni in cui la programmazione è stata stravolta più volte dalla pandemia ed è approdata anche online, attraverso la rassegna Circuito Aperto, per mantenere un contatto con il pubblico nei momenti più difficili. Ritornare insieme a teatro vuol dire ridare centralità anche ai rapporti interpersonali e al senso di comunità che il Teatro – soprattutto nei centri più piccoli – incarna.

Dopo aver accolto nella “famiglia Ert” nella stagione 2019/2020 i Teatri di Polcenigo, Spilimbergo e Talmassons, e nella tarda primavera 2021 anche la Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra, l’Ert in questo 2021/2022 riabbraccia il Teatro Verdi di Muggia, struttura con cui storicamente ha collaborato ma con la quale non realizzava la stagione di prosa dal 2003/2004. Il rinnovato Teatro Verdi è quindi la 28a sala teatrale Ert e presenterà una ricca programmazione che, oltre alla prosa, ospiterà anche spettacoli per i più piccoli.

I grandi nomi.

Tantissimi i grandi nomi di prosa, musica e danza che calcheranno i palcoscenici della regione del circuito Ert. Tra i tanti, citiamo per la prosa Natalino Balasso, Dario Ballantini, Martina Colombari, Lella Costa Simone Cristicchi, Angela Finocchiaro, Geppy Gleijeses, Leo Gullotta Vanessa Incontrada, Marisa Laurito, Simone Montedoro, Michele Placido Giacomo Poretti, Ariella Reggio, Corrado Tedeschi.

Ricco anche il calendario dedicato alla danza con Balletto Di Roma, Balletto Del Sud, Evolution Dance Company Mm Contemporary Dance Company, Rbr Dance Company, Tango Rouge Company. Sul fronte musicale, ospiti dell’Ert saranno, tra gli altri Accademia D’archi Arrigoni, Associazione Corale Montereale Valcellina Associazione Progetto Musica, Coro Polifonico Di Ruda Fvg Orchestra, Nuova Orchestra Da Camera Ferruccio Busoni.

Tra le proposte non poteva mancare Dante, di cui ricorre quest’anno il 700 anniversario dalla morte. Nei Teatri Ert dunque ci saranno diversi spettacoli ispirati alla vita e alle opere del Sommo Poeta.

Spettacoli Fvg.

Un terzo della programmazione di prosa del Circuito sarà appannaggio, anche per la Stagione 2021/2022 delle realtà di produzione del Friuli Venezia Giulia, percentuale destinata ad aumentare con l’attività musicale che si svilupperà nella primavera ed estate 2022.

Da domani tutte le stagioni potranno essere consultate al sito www.ertfvg.it e a breve anche sul numero monografico di “Spettacolo in regione”, la rivista che raccoglie tutta l’attività dell’Ert. Una copia può essere richiesta gratuitamente chiamando lo 0432/224211 o inviando una e-mail a info@ertfvg.it.

