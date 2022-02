L’accordo con il Consorzio culturale del Monfalconese.

Il Consorzio culturale del Monfalconese rafforza la partnership con l’Isis Pertini di Monfalcone, a sua volta entrato nella rete di soggetti che collaborano all’Ecomuseo Territori del CCM. Dopo l’accordo stretto a maggio del 2021 per formare gli studenti dell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera nella preparazione del Tirime Su – Coppa Vetturino™ della cui ricetta il CCM è depositario, Consorzio e Isis Pertini hanno siglato una convenzione sulla realizzazione di percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro). In questo quadro si inserisce il progetto che vede coinvolte due classi terze e una quarta dell’indirizzo tecnico per il turismo, incaricate di elaborare percorsi di visita e scoperta del territorio da inserire nel nuovo portale del CCM e quindi nel sito dell’Ecomuseo Territori, individuando luoghi e attività di interesse da un punto di vista giovane. Il progetto, che andrà a potenziare gli itinerari già accessibili dal sito, guarda in particolare al 2025, anno in cui Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale europea della Cultura.

Primo passo dell’attività, che vedrà studentesse e studenti in laboratori e sopralluoghi nell’Isontino, è stata la presentazione dell’Ecomuseo Territori e del programma alle tre classi nell’auditorio della sede dell’Isis Pertini da parte del presidente del CCM Davide Iannis, del direttore Roberto Del Grande, di due giovani del Servizio civile universale impegnati nel Consorzio e della referente dell’indirizzo tecnico del turismo, professoressa Cristina Kratter. I moduli formativi a cura del CCM riguarderanno l’uso del sito del Consorzio, la creazione di mini video spot per raccontare il territorio, la promozione culturale sul web. L’Isis Pertini si occuperà dello studio sui siti culturali da valorizzare, la redazione dei testi, creazione di foto e video, redazione degli itinerari sul sito. L’obiettivo è quello di promuovere tra gli studenti il patrimonio culturale del territorio e proporre attività di valorizzazione condivise tramite il sito web del CCM. Il progetto può prevedere quindi azioni in classe, nella sede del CCM, villa Vicentini Miniussi di Ronchi dei Legionari, e nei luoghi da valorizzare, anche grazie alle 40 biciclette di cui l’istituto monfalconese si è dotato. Per le uscite l’Isis Pertini ha già una collaborazione avviata con il Cai di Monfalcone e Fiab Bisiachinbici.

“Questa partnership conferma come il CCM con il suo Ecomuseo Territori sia un motore attivo dello sviluppo economico, sostenibile, del territorio, capace di creare prospettive concrete di futuro per i giovani che vi sono cresciuti o lo vivono”, sottolinea il presidente del Consorzio culturale Iannis. Il progetto per l’indirizzo tecnico del turismo si inserisce in modo coerente in attività già avviate, come “Turista 0-50” che ha portato gli studenti a tracciare un percorso dedicato ai musei e uno culturale-letterario nel raggio di 50 chilometri da Monfalcone, ma anche uno su due ruote adatto anche a ragazzi con disabilità. L’Ecomuseo Territori sta invece da tempo portando avanti le azioni “Cacciatori di memorie”, per la raccolta e rielaborazione delle memorie individuali, trasformandole in bene immateriale della comunità, “Turisti a km Zero”, per la mappatura e valorizzazione dei punti di interesse del territorio, e “Il Gusto dei Saperi”, per la scoperta e promozione del saper fare racchiuso nelle tradizioni e nei saperi legati alla produzione, trasformazione e presentazione dei prodotti alimentari tipici.

