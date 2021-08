La caduta con la bicicletta a Dignano.

È protagonista di una brutta caduta mentre percorre la strada di Dignano con la bici e finisce in ospedale. È scattato l’allarme, poco prima delle 11, per un ciclista in Friuli.

Dopo l’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento sulla strada regionale 464, è subito scattato l’allarme. La centrale Sores Fvg ha inviato sul posto l’elicottero e un mezzo di soccorso avanzato.

Il ciclista è stato portato in codice giallo nell’ospedale di San Daniele. Nella caduta, ha riportato un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Udine.

