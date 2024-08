L’incidente nel pomeriggio a Doberdò del Lago.

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi attorno alle 13.30 nel territorio comunale di Doberdò del Lago. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate violentemente lungo una delle principali arterie della zona.

Il centauro è stato letteralmente catapultato a diversi metri di distanza dal punto di collisione a causa della forza dell’urto. Immediatamente, i testimoni presenti hanno allertato il numero di emergenza 112, facendo scattare l’intervento della centrale operativa Sores Fvg. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati un’ambulanza e l’equipaggio dell’elicottero. I soccorritori hano trovato il motociclista in condizioni critiche e, dopo aver prestato i primi soccorsi, sono riusciti a stabilizzare il paziente. L’uomo è stato deciso di trasferirlo in codice rosso, a bordo dell’elicottero, all’ospedale Cattinara di Trieste.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso