Tutto pronto per lo Sbaracco, evento clou di Monfalcone Estate

Sabato 31 agosto, dalle 9 alle 23, a Monfalcone una giornata non-stop d’intrattenimento nel segno dello shopping

Promette di essere un’edizione ancora più ricca e sorprendente, come il numero che quest’anno la designa, simbolo di abbondanza. A Monfalcone giunge, infatti, al suo ottavo appuntamento, ed è l’evento dedicato alle attività commerciali più importante della Regione, lo Sbaracco, il ‘fuori tutto’ ormai divenuto emblema del commercio locale, che si appresta a colorare il centro cittadino sabato 31 agosto, trasformandolo in un grande mercato a cielo aperto, con numerose attività per tutti, dagli adulti ai più piccoli, dai giovani ai nuclei familiari.

L’iniziativa, organizzata grazie alla collaborazione del Comune di Monfalcone con Ascom, Vivacentro e diverse realtà territoriali, prenderà il via alle 9, con i negozi che offriranno sconti, promozioni e offerte speciali: saranno 81 le attività commerciali aderenti, alle quali se ne aggiungeranno ulteriori 10 esterne. Circa 300 saranno gli stand presenti in centro fino alle 23, creando un’occasione unica per concludere veri e propri affari e per divertirsi.

Oltre 300 stand, ma anche gastronomia e divertimento

Lo Sbaracco, infatti, offrirà una varietà di esperienze: dai mercatini vintage e junior agli stand gastronomici con bar e chioschi, dagli spettacoli di magia fino all’intrattenimento musicale con vere e proprie esibizioni di ballo che spazieranno dal pop alla danza contemporanea. E ancora, un tuffo negli anni ’50 alla scoperta del mondo delle pin-up con lo show ‘Red Lips’ e, in collaborazione con il Ludosport di Trieste, esibizioni della scuola di scherma sportiva con spade laser e possibilità di cimentarsi con questo sport attraverso le lezioni gratuite.

Tra le attrazioni complementari allo shopping, spiccano inoltre le auto d’epoca esposte dal FIAT 500 Club e una delle novità del 2024: la coloratissima esposizione di Vespe, curata dal Vespa Club Monfalcone, che arricchisce ulteriormente l’offerta per gli appassionati di motori e non solo, e che quest’anno sarà accompagnata dall’esposizione, in Corso del Popolo, di circa 200 moto del Moto Club Scrapped.

Auto e moto d’epoca, ma anche Cosplay

Sarà Piazza della Repubblica a ospitare il “Cosplay sotto la Rocca”, a cura di Cosplay Senza Età & Bazinga Eventi APS, un vivace punto di incontro dove appassionati di fumetti, anime, film e videogiochi potranno dar vita ai loro personaggi preferiti. L’evento – che quest’anno cresciuto in dimensioni e partecipazione, culminerà con la premiazione dei migliori costumi, rendendo omaggio all’impegno e all’originalità dei partecipanti.

Sempre in Piazza della Repubblica, centro vitale della manifestazione, un’altra prima assoluta per coinvolgere il pubblico più giovane: dalle 20:30 alle 23 un evento speciale a cura della Discoteca I AM.

L’Assessore al commercio, grandi eventi e marketing territoriale Luca Fasan del Comune di Monfalcone commenta così l’iniziativa: “Lo Sbaracco rappresenta un momento fondamentale per il tessuto economico della nostra città, sia per i commercianti sia per i cittadini, segnando la chiusura del periodo estivo e anticipando le iniziative autunnali. Questo evento permette di dare visibilità ai nostri negozianti e al tempo stesso stimola l’affluenza a Monfalcone anche da altre province, creando un indotto significativo per l’economia locale e inserendosi nel novero delle azioni che l’amministrazione, da anni, sta portando avanti per l’artigianato e il commercio“.

“Si va dalla detassazione ai bandi che hanno distribuito oltre un milione di euro a supporto di 96 attività commerciali cittadine, passando per le azioni concrete ideate per promuovere il commercio, come la “Via dell’Arte” di Corso del Popolo e tutte le iniziative che costantemente vengono organizzate coinvolgendo anche il litorale e i rioni. In quest’ottica, lo Sbaracco costituisce un’occasione in cui tutta la comunità si unisce, promuovendo il commercio e rafforzando i legami sociali. In un periodo in cui è fondamentale sostenere l’economia locale, lo Sbaracco è un esempio concreto di come eventi ben organizzati possano fare la differenza”, conclude Fasan.

Spazio ai più giovani con lo Sbaracco Junior

Tra le iniziative collaterali più apprezzate, lo Sbaracco Junior, ospitato in Via Duca D’Aosta, che offre ai più giovani l’opportunità di sperimentare il commercio in prima persona, scambiando e vendendo giocattoli, libri e oggetti più disparati, in un ambiente di sano divertimento e apprendimento. Via Duca D’Aosta accoglierà anche dimostrazioni pratiche della Croce Rossa, giochi e animazioni per i più piccoli a cura di Melissa Animazioni e un’ampia zona dedicata al Food&Truck.

Tanto atteso è anche lo Sbaracco Vintage, che si terrà in Via F.lli Rosselli, dove i privati potranno esporre e scambiare oggetti usati, trasformando la via in una vivace mostra-mercato. Corso del Popolo sarà invece il palcoscenico della mostra “L’arte abbraccia Monfalcone“.

Non mancherà spazio per l’artigianato e l’hobbistica in via IX Giugno, dove gli artigiani locali esporranno le loro creazioni, e per il mercatino dell’antiquariato che si snoderà tra Piazza Cavour, Cesare Battisti e via Sant’Ambrogio.

Non mancheranno le mostre temporanee

Per tutta la giornata, il centro di Monfalcone sarà animato anche dalle mostre ex-tempore di pittori e artisti locali, sotto la guida dello studio artistico MY-WAY, che realizzeranno le loro opere in tempo reale, offrendo uno spettacolo unico.

L’evento sarà accompagnato da diverse aree Food&Chill, dove i visitatori potranno rilassarsi con aperitivi, musica e cibo.

Lo Sbaracco di Monfalcone vede un coinvolgimento sempre più attivo dei commercianti e dei privati, come sottolineato da Vivacentro e Ascom, che commentano con soddisfazione il continuo successo e la crescente partecipazione di anno in anno grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale – che ha destinato all’iniziativa un contributo di 5.000 euro – le associazioni del territorio e i partner del progetto come Cassa Rurale FVG, che con il suo sostegno di 3.000 euro ha contribuito a rendere possibile la realizzazione di un’iniziativa di così grande impatto per la comunità.

Per una maggiore visibilità e coinvolgimento all’iniziativa, quest’anno lo Sbaracco sarà supportato da un social team dedicato, che curerà la pagina Facebook facebook.com/losbaraccomonfalcone e Instagram, aggiornando in tempo reale su quando sta avvenendo e condividendo momenti salienti, con l’obiettivo di amplificare la portata dell’iniziativa anche oltre i confini della città.

Tutte le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, le vie del centro saranno chiuse alla sosta dalle 6:30 e alla circolazione dalle 7 e fino alle 23 in Piazza della Repubblica, Corso del Popolo, via San Francesco nel tratto compreso tra via Blaserna e Piazza della Repubblica, Via F.lli Rosselli, Via Duca d’Aosta nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via Mazzini, Via IX Giugno nel tratto compreso tra via Garibaldi e via F.lli Rosselli, via Oberdan, via Roma nel tratto compreso tra via Duca d’Aosta e via del Rosario.