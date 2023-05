Via libera al Bonus pedaggi: a chi spetta e come fare domanda

Via libera al Bonus Pedaggi. In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le nuove disposizioni riguardanti la riduzione dei costi autostradali per i transiti effettuati nel 2022. A partire dalle 9 di lunedì 5 giugno 2023, sarà attivato il processo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti avvenuti nell’anno precedente, che potrà essere richiesto esclusivamente tramite l’applicativo “Pedaggi” disponibile sul Portale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

A chi spetta il Bonus pedaggi.

Il bonus pedaggi sarà accessibile alle imprese di autotrasporto, alle cooperative a proprietà indivisa, ai consorzi, alle società consortili e ai raggruppamenti che operano nel settore del trasporto di merci per conto di terzi. I veicoli devono appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore e devono rispettare specifiche classi per il calcolo del pedaggio. La riduzione sarà proporzionale al valore delle fatture dei pedaggi ricevuti, ma sarà richiesto un importo minimo di 200.000 euro per poter beneficiare del rimborso. Tuttavia, il rimborso totale non potrà superare il 13% del fatturato annuo.

I requisiti e le categorie dei veicoli.

Il rimborso dei pedaggi sarà applicato esclusivamente ai transiti avvenuti nel 2022 con veicoli di proprietà o a disposizione, utilizzati per il trasporto di alimenti, oggetti o altri materiali, appartenenti alla classe ecologica Euro 5 o superiore. A seconda del sistema di classificazione utilizzato per il calcolo del pedaggio, i veicoli dovranno appartenere alle classi B, 3, 4 o 5 in base al numero di assi e alla sagoma, oppure alle classi 2, 3 o 4 se basato sul volume dei veicoli.