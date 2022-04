Le nuove partite Iva in Fvg nel 2021.

Nel corso del 2021 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 10.795 nuove partite Iva, 3.519 in più rispetto all’anno precedente (+48,4%), caratterizzato dalle restrizioni legate all’emergenza pandemica, che hanno interessato anche le attività economiche. Il dato del 2021 è però anche nettamente superiore (+30%) a quello registrato nel 2019 (8.271), in epoca pre Covid. In questo modo, dopo l’interruzione del 2020, è ripresa una serie positiva che durava dal 2017. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel confronto 2020-2021 la crescita maggiore si riscontra nella provincia di Gorizia, che presenta un incremento del 285,8% (da 853 a 3.291 aperture), il più elevato in termini percentuali a livello nazionale. Le altre tre province del Fvg sono sostanzialmente tornate ai livelli analoghi a quelli del 2019, mentre nell’isontino si è verificata una crescita particolarmente consistente e perfino nel 2020 si era rilevato un leggero aumento (+3,6%).

