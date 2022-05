L’azienda Zore è finita su Striscia la Notizia.

Taipana finisce su Striscia la Notizia. Ma niente servizio di denuncia stavolta. La rubrica è Paesi, Paesaggi che promuove realtà di eccellenza che fanno fiorire i territori in cui crescono. Sotto la lente del celebre programma è finita Zore Azienda Agricola di Alessia Berra.

I percorsi della vita sono imprevedibili, così quello di Alessia che fa l’università a Padova, poi torna in Friuli Venezia Giulia per allevare le capre scamosciate alpine, che producono latte di qualità. Non si sa se ad aiutare sia il fatto che siano rustiche o l’amore in più che Alessia gli dà. Le chiama per nome e le tratta come animali di famiglia, non solo di produzione casearia. Visto che con loro vive la maggior parte delle sue giornate, dall’alba al tramonto.

I territori dell’azienda sono stati tutti recuperati e riqualificati e ora dieci ettari sono per il pascoli e dieci per la fienagione. Tutta l’attività è naturale, niente chimica. La formaggella di capra è il prodotto tipico, a pasta morbida, con stagionatora di un mese. La specialità ricotta affumicata al legno di faggio, tipici della zona. e stagionata per un paio di mesi. Se vuole farla stagionare un po’ di più, senza aggiunte chimiche si fa aiutare dal carbone, con cui cosparge la ricotta e l’aiuta a preservarsi. E a vedere quello che fa viene subito da dirlo, l’azienda Zore è un bene culturale vivente.

