Per Ceccarelli Group, leader della logistica e trasporti, un nuovo insediamento a Cervignano del Friuli.

Nuovo insediamento a Cervignano del Friuli per Ceccarelli Group, già presente a Pradamano, Tolmezzo e Budoia. Per non parlare dell’ingresso in importanti network europei per allargare gli orizzonti commerciali dal Regno Unito alla Francia, dalla penisola Iberica alla Germania e all’Europa orientale. Ora, per Ceccarelli Group, azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti, con quartier generale a Udine ma con sedi anche Tolmezzo, Pradamano, Budoia, Trieste, Padova, Milano e Prato, si aggiunge il tassello dell’autoporto di Cervignano del Friuli, uno dei centri più importanti della bassa pianura friulana e uno degli snodi di comunicazione principali inserito nel corridoio Baltico-Adriatico.

“L’insediamento di Ceccarelli Group presso la sede di Interporto Cervignano – commenta la direttrice dell’Interporto, Tiziana Maiori – rappresenta un’ulteriore conferma del percorso che la società sta compiendo. Interporto Cervignano sta infatti investendo tantissimo in infrastrutture per garantire maggiori risultati in termini di aumento dei traffici e di soddisfazioni dei clienti. Accogliamo quindi con grande piacere Ceccarelli Group sperando che sia l’inizio di una soddisfacente relazione commerciale e un’occasione di crescita per il futuro di tutto il territorio della bassa friulana”.

Il nuovo insediamento.

A Cervignano, Ceccarelli Group gestirà uno spazio di 8 mila e 400 metri quadri divisi su 7 moduli da cui partiranno spedizioni per tutto il territorio nazionale, ma anche, tramite Cursor, la divisione internazionale del Gruppo, verso il resto dell’Europa. Qui saranno impiegati 4 nuovi addetti di magazzino, dipendenti diretti di Ceccarelli Group, per una operatività di 7 giorni su 7 ed un consolidamento giornaliero di 15 mezzi della flotta del Gruppo per attività di navettaggio e partenze.

Non solo spedizioni comunque, perché Ceccarelli Group gestirà nell’Interporto di Cervignano anche le proprie soluzioni di logistica con l’utilizzo di software sviluppati internamente da Euro’s, software house del Gruppo e con l’esternalizzazione delle risorse presenti.