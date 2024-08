Alessandro Sarri, 50 anni, colpito da malore mentre era in bici, si è spento dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte.

Alessandro Sarri, 50 anni, si è spento sabato 24 agosto dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte. Un malore improvviso lo aveva colpito mentre stava praticando una delle sue più grandi passioni: il ciclismo. Due settimane fa, mentre pedalava lungo le strade del Friuli, Alessandro era stato colto da un malore.

I soccorsi, allertati immediatamente, lo avevano trasportato all’ospedale di Udine con il sospetto di un infarto. Nonostante le cure tempestive, le sue condizioni sono andate via via peggiorando, rendendo necessario il trasferimento all’ospedale di Treviso, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Purtroppo senza successo.

Dirigente del settore economico e finanziario del Comune di Vittorio Veneto e coordinatore dell’area finanziaria del Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana, Alessandro era una figura conosciuta e apprezzata non solo per la sua competenza professionale, ma anche per la sua umanità. Nato e cresciuto a Mansuè, aveva frequentato l’Istituto Odorico Mattiussi di Pordenone prima di laurearsi in Economia e Commercio all’Università di Udine.

Alessandro lascia una sorella e un vuoto incolmabile nella comunità. La data del funerale verrà stabilita nelle prossime ore.