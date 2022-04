La stretta del governo sui condizionatori d’aria.

Tagliare i consumi dell’elettricità per consentire alla Friuli Venezia Giulia, e all’Italia tutta, di rendersi indipendente dal gas russo. Questa la strada tracciata dal Governo, che dal prossimo 1 maggio ha inserito nuove regole per i condizionatori. Per ora la norma sarà valida per gli edifici pubblici ma non è escluso che in futuro possa toccare anche agli uffici e alle abitazioni private. Con tale misura, l’esecutivo prevede di risparmiare fino a 4 miliari di metri cubi di gas nel 2022 e sono in agguato sanzioni per i futuri trasgressori. Le regole saranno valide fino al 31 marzo 2023.

I cambiamenti.

Negli uffici pubblici e nelle scuole la temperatura ponderata non dovrà superare i 19 gradi d’inverno e dovrà essere inferiore di 27 gradi in estate. Il margine consentito è quello di 2 gradi. Nessun cambiamento, invece, nelle cliniche, ospedali e case di cura.

Le sanzioni.

I trasgressori potranno essere sanzionati da 500 fino a 3mila euro, ma resta il nodo delle verifiche da effettuare su ogni singola azienda o edificio. Qualcosa di praticamente impossibile. Il consiglio resta valido anche per i cittadini, al fine di risparmiare tra il 7 e l’8% del gas.

