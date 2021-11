La promozione sarà valida fino al 26 novembre.

Si chiama “Conto Black” ed è la novità promossa da Credifriuli in occasione del Black Friday. Dal 15 al 26 novembre i nuovi clienti privati potranno aprire un conto corrente e non dovranno pagare le spese per i prossimi tre anni. Un bel vantaggio per i nuovi contocorrentisti, che potranno così beneficiare dei vantaggi dell’istituto di credito, ritenuta da Altroconsumo tra le migliori banche del Nordest.

Nel dettaglio la promozione di Credifriuli del “Conto Black” non prevede alcun tipo di costo, né quelli per la carta di debito, né quelli per le varie operazioni. Anche il servizio di internet banking informativo sarà gratuito. Inoltre, il costo del canone sarà gratis per tre anni per poi passare a 3,00 euro al mese, mentre per la carta di credito non sono previsti costi per un anno intero. Bonifici via home banking a 0,20 euro. Per le condizioni contrattuali e per dettagli si può fare riferimento direttamente al sito internet della banca.

L’impegno per l’ambiente.

Credifriuli collabora anche con il WWF, l’associazione ambientalista più famosa al mondo. L’istituto di ha deciso di dare il proprio contributo a sostegno della salvaguardia della natura. L’iniziativa si chiama “Insieme per la tutela dell’orso bruno marsicano”. Per ciascuna richiesta di finanziamento Crediper Green ricevuta nel periodo della campagna ed erogata entro il 15 gennaio 2022, la BCC Credito Consumo donerà 15 euro al WWF.

