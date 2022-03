La proposta della catena di gelaterie friulane Crema&Cioccolato.

“Con noi ce la fai”. È molto più di un claim quello coniato da Bmv – incubatore di imprese e leader italiano nel mondo del franchising – per il suo brand di gelaterie e caffetterie Crema & Cioccolato, che oggi conta oltre 750 punti vendita sull’intero territorio nazionale. Si tratta, infatti, di un’inedita promozione di affiliazione, pensata innanzitutto per chi si è trovato penalizzato finanziariamente nel biennio pandemico, e che permette potenzialmente a tutti di avviare un’attività in proprio. “I dati emersi dagli studi e dai monitoraggi attualmente a disposizione, relativi all’impatto negativo che il Covid-19 ha avuto a livello occupazionale, ci hanno portato a una riflessione anche etica – commenta Lorenzo Mazzilli, presidente, fondatore ed amministratore delegato di Bmv – e abbiamo deciso di offrire una chance in più a chi ha subito un contraccolpo professionale e nutre un sogno imprenditoriale”. Fino al 31 marzo 2022, infatti, sarà attiva un’opportunità di business ‘sostenibile’ che prevede una fee di ingresso per l’affiliazione di soli 3.000 euro, inclusiva di arredi e attrezzature, con formazione, assistenza tecnica e commerciale fornite gratuitamente, oltre a tutti i servizi inclusi nella formula di entrata nel franchising.

L’offerta lancio del 2022 è resa possibile dalla solidità dell’azienda: con sede a Torviscosa, BMV è forte di 25 anni di esperienza, 40 dipendenti e collaboratori, 26 milioni di euro investiti e 2.300 posti di lavoro creati, con una media di 150 nuove attività all’anno e un giro d’affari che nell’ultimo anno si è attestato a 80 milioni di euro. Oltre a Crema & Cioccolato, la società di affiliate marketing è proprietaria di altri noti brand quali Piadinery e Square, rispettivamente franchising di piadine gourmet e cosmopolitan bar, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2015 e in continua crescita come numero di aperture. A questi si aggiunge la business unit Fau lanciata nel 2020 e focalizzata sulla creazione, sviluppo ed efficientamento di nuovi network in franchising, che nel 2021 ha aiutato ad avviare l’espansione territoriale di oltre 35 nuovi brand per altre aziende. “Nel 2020, nonostante la pandemia, Bmv è riuscita a sostenere 82 nuove aperture e nel 2021 il numero delle affiliazioni è raddoppiato – sottolinea Mazzilli – siamo pertanto fiduciosi che questa nuova promozione per il marchio Crema & Cioccolato sia recepita come una concreta opportunità per chi sta valutando di cambiare o migliorare la propria situazione lavorativa e reddituale”.

