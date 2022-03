La Crazy Bob 2022 a Tarvisio.

Ci sono tutti gli ingredienti giusti per una edizione da urlo della Crazy Bob 2022, la folle corsa sulla neve con mezzi autocostruiti che farà divertire Tarvisio nel fine settimana dove stanno arrivando gli equipaggi dall’intero Triveneto e dalle vicine Austria e Slovenia. Sono 29 complessivamente le squadre iscritte, provenienti da ogni angolo del Friuli Venezia Giulia, da Treviso, San Stino di Livenza, Mogliano e anche ben due equipaggi dalla slovena Bovec. Saranno loro a contendersi il trofeo della Crazy Bob nella gara di discesa tra i bob e le slitte autocostruite prevista nella mattinata di domenica 13 marzo, a partire dalle 10, sulle piste del comprensorio tarvisiano, nell’area dei campi da sci Duca D’Aosta. Creatività, ingegno, sistemi frenanti, humor e affiatamento saranno gli ingredienti della competizione. Il tracciato di gara, grazie alle condizioni meteo e al lavoro dei volontari, è ottimale e si preannuncia grande spettacolo.

La festa è iniziata ieri sera, venerdì 11 marzo, con il primo evento collaterale: la Crazy Vertical Race, a partire dalle ore 19, una sfida notturna di corsa in salita ad eliminazione, suddivisa in batterie, in una area predisposta di 100 metri di lunghezza, sulla neve, sempre nell’area Duca d’Aosta. Oggi invece, sabato 12 marzo, alle ore 16, sarà tempo della “Crazy Color Race”, una passeggiata “colorata” di circa 2 chilometri, con partenza sempre dall’area Duca d’Aosta e arrivo in centro in piazza Unità d’Italia a Tarvisio, attraverso un attraversamento tra i campi da golf. Iniziativa dedicata alle famiglie e non solo con diversi momenti di animazione grazie alla collaborazione degli esercenti e commercianti tarvisiani. Sono oltre 170 iscritti. Per tutti gli eventi, le informazioni e le iscrizioni sono a disposizione i canali social della Crazy Bob e il sito internet www.crazybob.it e il numero di telefono + 39 391/3462090.

