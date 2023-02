Se si è alla ricerca di un impiego in Friuli Venezia Giulia e non si ha la più pallida idea di come fare ad individuare le offerte di lavoro più allettanti e i datori di lavoro per i quali vale davvero la pena lavorare, la piattaforma Gowork è la soluzione ideale.

Gowork è una società che opera nel campo del reclutamento e della formazione professionale dal 1990, e che nel corso del tempo è riuscita a crescere e ad espandersi in tutta Europa. Ad oggi Gowork ha filiali attive in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Polonia, e nonostante si tratti ormai di un’azienda ben consolidata, che opera da oltre trent’anni, questa società continua a crescere e a migliorare, ampliando sempre di più i servizi offerti e i mercati di riferimento per la propria attività.

Tra le varie iniziative intraprese da questa azienda, particolarmente rilevanti sono quelle legate al web. Infatti, nel corso degli anni Gowork è stata molto attenta allo sviluppo di internet e alle grandi ripercussioni che la diffusione del web ha via via comportato nella comunicazione tra dipendenti ed aziende, ed è riuscita a sviluppare una delle migliori piattaforme digitali dedicate alle recensioni dei luoghi di lavoro e dei datori di lavoro. Questo progetto ha come obiettivo quello di creare un canale comunicativo tra dipendenti, nel quale gli utenti possono fornire liberamente pareri sulle proprie esperienze maturate in ambito lavorativo con le diverse aziende operanti sul mercato.

Si tratta di un servizio unico, che permette a chi cerca un nuovo impiego di informarsi bene sull’atmosfera che si vive nel luogo di lavoro, sulla condizioni offerte dalle aziende e sulla serietà e professionalità. I dipendenti possono segnalare tramite la piattaforma qualsiasi difficoltà riscontrata nel corso della propria esperienza lavorativa, denunciando quelle società e quei datori di lavoro che non offrono condizioni lavorative adeguate.

Se si è alla ricerca di un lavoro in Friuli Venezia Giulia, quindi, è possibile consultare su questo portale tutte le aziende che operano in questa regione, andando ad individuare le realtà societarie e i posti di lavoro che abbiano maturato più pareri positivi possibili. Sarà così molto più semplice visualizzare le offerte di lavoro da prendere davvero in considerazione per un’eventuale candidatura, evitando invece quelle realtà lavorative che non sembrano essere in linea con le nostre aspirazioni.

Si tratta di un servizio molto importante, che permette ai dipendenti di poter usufruire di un forum in cui poter segnalare agli altri iscritti la loro esperienza. Tramite Gowork i dipendenti possono far conoscere alle aziende le proprie aspettative, iniziando una comunicazione con le imprese che rappresenta un primo passo fondamentale per migliorare le condizioni offerte dal mercato del lavoro.

Il progetto che Gowork intende sostenere è molto ampio e sfaccettato e, infatti, questa piattaforma non rappresenta solo una grande opportunità per i dipendenti, ma anche per le aziende, che finalmente ricevono un feedback chiaro dai lavoratori e possono comprendere come mettere a proprio agio i propri collaboratori, individuando gli aspetti da migliorare per costruire un ambiente lavorativo idoneo che possa migliorare la produttività. Gowork funziona perché garantisce l’anonimato agli utenti, che quindi possono redarre opinioni liberamente senza temere ripercussioni negative sulla propria carriera. Solo in questo modo i potenziali dipendenti e le aziende potranno contare su opinioni e recensioni credibili e davvero rappresentative delle reali condizioni offerte da una posizione lavorativa.