Concluso con successo il collocamento delle azioni di Icop su Euronext Growth Milan

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della friulana Icop, società benefit attiva nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, sul mercato Euronext Growth Milan, a partire dal 25 luglio.

In base al prezzo di offerta pari a 5,92 euro, il valore totale dell’operazione, interamente in aumento di capitale, risulta di poco superiore a 30 milioni. Il collocamento ha riguardato 5.067.750 azioni di nuova emissione, di cui 4.567.750 azioni relative all’offerta base e 500.000 rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.

La capitalizzazione sarà di poco superiore a 178 milioni di euro

Il capitale sociale di Icop sarà composto, in caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, da 30.067.750 azioni, di cui 27.652.209 azioni ordinarie e 2.415.541 azioni Price Adjustment Share di proprietà di Cifre S.r.l., holding della famiglia Petrucco, azionista di riferimento. Tali quote, che rappresentano il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non sia raggiunto l’obiettivo di EBITDA 2024 pari a 40 milioni.

La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà di poco superiore a 178 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo internazionale e la crescita dell’attività della società, forte di un backlog di circa 900 milioni di euro, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

Riconoscimento per il grande lavoro di tutto il gruppo

“Oggi è un giorno di grande importanza per la storia della nostra impresa e di grande soddisfazione per tutta la squadra che ha lavorato e creduto in questo progetto”, ha dichiarato Piero Petrucco, amministratore delegato di Icop. “L’ottima risposta del mercato e degli investitori, nazionali e internazionali, è un riconoscimento per il grande lavoro di tutte le persone del gruppo e per la nostra capacità distintiva di sviluppare tecnologie all’avanguardia che trovano applicazione in progetti altamente complessi e fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture critiche e nella transizione energetica”.

“La quotazione – prosegue Piero Petrucco – contribuirà al percorso di managerializzazione e strutturazione dei nostri processi. Siamo sicuri che rappresenterà un acceleratore importante anche per consolidare il nostro vantaggio competitivo, che esige un costante investimento nel connubio tra innovazione tecnologica, sostenibilità e creazione di valore per i nostri stakeholder”.

“Questa operazione integralmente in aumento di capitale è fondamentale perché ci consentirà di cogliere nuove opportunità per crescere per linee esterne, mantenendo la solidità e l’affidabilità che contraddistinguono Icop”, gli fa eco Giacomo Petrucco, Investor Relator del Gruppo. “Proseguiamo nella nostra evoluzione, intercettando i migliori strumenti che il mondo finanziario mette a disposizione. Comincia un nuovo corso di crescita con il mercato, che condivideremo in un dialogo aperto, costante e trasparente, per valorizzare al meglio e accelerare i nostri piani di sviluppo”.