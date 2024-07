Da lunedì 29 luglio a venerdì 30 agosto, nuovi appuntamenti nel calendario del Visionario Garden di Udine

Le vacanze sono ancora lontane o, sventuratamente, sono già finite? Niente paura: Visionario Garden, l’oasi verde di via Asquini 33 a Udine, non smetterà di garantire sollievo e divertimento per tutta l’estate!

Nel segno della filosofia ‘zero sprechi’, filo rosso (anzi: ‘verde’) che connette le sezioni del programma, i numerosi appuntamenti del Visionario Garden 2024 continueranno ad animare i caldi pomeriggi e le serate udinesi. Da lunedì 29 luglio a venerdì 30 agosto, ci saranno ancora concerti e dj set, talk talk di approfondimento e aperitivi, le frequentatissime lezioni di ballo e le cene anti-spreco (i menù includeranno anche la “variante light”, con tapas e panini gourmet), senza ovviamente dimenticare il chiosco gestito dallo staff del Bistrò Primafila/Dolcemente Amici.

Convivialità e sostenibilità nel giardino del Visionario

Parola d’ordine del Visionario Garden? Le parole d’ordine sono due e, non a caso, in via Asquini 33 fanno rima: convivialità e sostenibilità. Se le cene anti-spreco vedranno in azione alcuni tra i migliori chef del momento, da Sabina Joksimovic a Chiara Canzoneri (i dessert saranno sempre a cura della premiatissima Gelateria Timballo), i temi degli incontri, cioè dei Talk Talk e degli aperitivi, spazieranno dagli esperimenti di agricoltura domestica all’oroscopo (l’astrologo Roberto Todone rivelerà cosa hanno in serbo le stelle per la prossima stagione), dalle nuove tendenze sul fronte dei cocktail alla scoperta delle eccellenze del territorio (per esempio, il Birrificio Basei di Latisana).

Spazi di riflessione sulle piccole e grandi sfide del mondo contemporaneo, dunque, alternati a spazi di puro intrattenimento, come la musica live dei Cinque uomini sulla cassa del morto o della Straballo Band e le “coreografie” degli aspiranti ballerini alle prese con il tango argentino e con lo swing.

Visionario Garden 2024 – Seconda parte è organizzato dal CEC/Visionario con il Bistrò Primafila/Dolcemente Amici, la Mediateca Mario Quargnolo e l’ANFFAS con la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, di UdinEstate e in collaborazione con Circolo Zoo, Odòs Libreria Editrice, Timballo, Fiab – AbicitUdine.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, escludendo le cene anti-spreco (a pagamento) per le quali è obbligatoria la prenotazione. Per maggiori info e per il programma completo, consultare il sito www.visionario.movie.