L’udinese Paravano alla guida della lombarda Sarno Display.

Cristian Paravano, originario di Udine e residente in città, è stato nominato amministratore delegato della Sarno Display di Carnate in provincia di Monza e Brianza, controllata del Gruppo Gatto di Domegge in provincia di Belluno che conta oltre 500 dipendenti e un fatturato che si avvicina ai 50 milioni di euro.

L’azienda ha il suo core business nel settore della progettazione e realizzazione di astucci per occhiali, e soluzioni coordinate e innovative per la comunicazione e la visualizzazione dei prodotti nel punto vendita, ha deciso di intraprendere. Il nuovo ruolo giunge nel momento in cui proprio Paravano ha ricevuto, per il Gruppo Gatto, il premio per l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità dalla Camera di Commercio britannica in Italia.

Il nuovo Ad.

La Sarno Display di Carnate, con 85 dipendenti, entrata nel 2008 a far parte della galassia Gatto, opera a fianco di diverse realtà di livello internazionale in settori merceologici diversi, che vanno dalla cosmesi all’elettronica, progetta e produce espositori durevoli, semi durevoli, segna il passo, per l’impegno sostenibile del gruppo, con un programma di investimenti finalizzato allo sviluppo, alla produzione e la consegna di prodotti a basso impatto ambientale.

Come spiega Cristian Paravano, direttore generale di Sarno Display, mutuando dalla teoria del filosofo Edward Freeman “il successo di un’impresa è dato unicamente dalla soddisfazione degli stakeholders e non unicamente dalla massimizzazione del profitto. Ovvero: l’azienda è parte integrante della comunità, e come tale, non può non tenere conto delle esigenze di benessere sociale. Per questo, condividiamo e rendiamo nostri i crismi della società 5.0, in una industria che può dire di farsi promotrice di tutto il possibile per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, sotto il nome di industria5.0”.

