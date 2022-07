Gli effetti dell’inflazione sui portafogli dei friulani.

Ce ne siamo accorti tutti, i prezzi sono aumentati, in alcuni casi impennati. E questo ha avuto delle conseguenze sui nostri portafogli. Il nostro potere d’acquisto è diminuito, ma quanto? Ogni abitante del Friuli Venezia Giulia ha perso 2.049 euro in tre anni. Tra giugno 2019 e giugno 2022, il reddito pro-capite è diminuito in valore assoluto.

A trovare una risposta a questa domanda è stata un’analisi del Centro Studi Tagliacarne sull’impatto dell’indice Istat dei prezzi al consumo sul reddito nell’ultimo triennio. In Italia siamo tra le regioni che hanno perso di più. Sopra di noi, con più di 2.049 euro persi in tre anni c’è solo l’Emilia-Romagna (con una perdita per persona di 2.136 euro in tre anni) e il Trentino Alto Adige (con 2.962 euro in meno).

Il pane, la benzina, l’energia elettrica. Sono molti i prodotti o i beni di servizio su cui si può riscontrare, ma adesso è stato quantificato quanti soldi abbiamo in meno da spendere. Per un totale di perdita d’acquisto di più del 10%.