Le case Ater di Fogliano saranno rimesse a nuovo dopo 38 anni

I lavori al complesso Ater di Fogliano.

Sono partiti i lavori di riqualificazione degli alloggi di proprietà di Ater Gorizia, in via Bersaglieri a Fogliano Redipuglia. La manutenzione straordinaria riguarda 20 unità abitative per un intervento da un milione e 100mila euro. L’edificio non riceveva nessuna manutenzione dal 1984. Gli alloggi sono tutti abitati, ma non ci sarà nessuna emergenza abitativa durante i lavori perché tutte le famiglie dei 20 appartamenti continueranno a essere occupati dagli inquilini durante questo periodo.

Cosa prevedono i lavori.

Grande importanza è riservata alla riqualificazione energetica dell’intero involucro, la sostituzione delle caldaie termo-autonome, nonché la realizzazione di un nuovo ascensore e realizzazione di nuovi canali di fumo. Ma perché l’efficienza energetica dell’edificio migliori è necessario che le opere di manutenzione coinvolgano anche l’esterno. Infatti verrà eseguita la copertura, il cappotto e interventi ai serramenti esterni. E’ prevista anche una serie di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Esprimo soddisfazione per il progetto: si tratta di una importante riqualificazione per il territorio. La dimostrazione concreta che Ater Gorizia, attraverso i fondi Pnrr, lavora per tutti i comuni della provincia, grandi o piccoli che siano”, commenta il presidente di Ater Gorizia, Fabio Russiani .