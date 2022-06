Enovitis premia la tecnologia friulana in vigna

Dai trattori a ridotte emissioni alle irroratrici intelligenti, dai software gestionali per la migliore pianificazione agli atomizzatori con macchina operatrice full electric: sono stati comunicati i vincitori dell’Innovation Challenge Lucio Mastroberardino, il concorso che si svolge nell’ambito della 16esima edizione di Enovitis in campo, alla Tenuta Ca’ Bolani di Cervignano del Friuli il 23 e 24 giugno 2022.

La manifestazione, organizzata da Unione italiana vini, nel corso degli anni si è affermata come cartina al tornasole per il settore dei prodotti, delle tecnologie, dei macchinari e dei servizi dedicati alla vigna. Il premio vuole dare visibilità e riconoscere l’impegno per l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito della viticoltura da parte delle aziende che espongono durante le manifestazioni Enovitis in campo e Simei.

Sono in particolare due i riconoscimenti assegnati: il Technology Innovation Award e il New Technology. Il Technology Innovation Award viene attribuito alle opere che vantano significativi elementi di progresso per diversi parametri qualitativi, mentre il New Technology è un riconoscimento che viene riservato alle tecnologie considerate essere parzialmente innovative in quanto caratterizzate da elementi di progresso per almeno uno dei parametri di valutazione previsti nel bando del concorso.

Le otto innovazioni premiate

SRX 5800 Tora di Antonio Carraro spa (New Technology)

di Antonio Carraro spa (New Technology) ARVAplant Mobile di ARVAtec srl (New Technology)

di ARVAtec srl (New Technology) BCS Eagle 85 Dualsteer di BCS spa (New Technology)

di BCS spa (New Technology) Smart Synthesis Hybrid di Caffini spa (Technology Innovation Award)

di Caffini spa (Technology Innovation Award) BIOOtwin® L di CBC (Europe) srl (New Technology)

di CBC (Europe) srl (New Technology) Kit Cima – Easy Farm di C.I.M.A. spa (New Technology)

di C.I.M.A. spa (New Technology) e-Sprayer di Nobili spa (Technology Innovation Award)

di Nobili spa (Technology Innovation Award) Stimolazione UV di UV Boosting (New Technology)

(Visited 80 times, 80 visits today)