Voglia di risparmio in Fvg, il 96% ha dei buoni fruttiferi o il libretto postale. E infatti Libretti di risparmio e Buoni fruttiferi postali continuano a essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Nel 2022, anno caratterizzato da una forte incertezza economica, infatti, sono oltre 728 mila i Buoni fruttiferi postali in essere e oltre 439 mila i libretti di risparmio. In pratica, mediamente circa il 96% della popolazione della regione ne possiede uno.

Buoni fruttiferi postali e libretti ripartiti per provincia in essere al 31.12.2022.

Gorizia: 50 mila 468 libretti e 74 mila 429 buoni; Pordenone: 121 mila 320 libretti e 202 mila 198 buoni; Trieste: 66 mila 178 libretti e 78 mila 500 buoni; Udine, 201 mila 801 libretti e 372 mila 901 buoni. Totale regionale, 439 mila 767 libretti e 728 mila 028 buoni.

I primi Buoni sono stati emessi nel 1924. Ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 45,5 milioni i Buoni fruttiferi postali in essere. Senza costi di gestione né commissioni di collocamento o di rimborso, sono sottoposti ad una tassazione agevolata e, attualmente offrono dei tassi di interesse ancora più vantaggiosi per i sottoscrittori.

Il risparmio postale rappresenta la più stabile forma di finanziamento privata della spesa pubblica. Questa centralità del risparmio postale è stata sottolineata dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante: “Siamo orgogliosi di fornire questo servizio di interesse economico generale, che conferma ancora il ruolo di Poste Italiane come pilastro strategico per l’Italia”.

I Libretti di risparmio.

Anche i Libretti di risparmio, collocati da Poste Italiane dal 1875, sono disponibili in diverse tipologie per rispondere al meglio alle esigenze della clientela. Poste Italiane ricorda che tutti i titolari di un Libretto Smart della regione Friuli Venezia Giulia possono accedere direttamente online all’Offerta SuperSmart 180 giorni che permette di ottenere a scadenza un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50% sulle somme accantonate. Inoltre, dal 19 gennaio 2023 e fino al 6 marzo 2023 salvo chiusura anticipata, è disponibile l’Offerta Supersmart Premium 270 giorni dedicata ai titolari di Libretto Smart che apportino nuova liquidità. Il tasso di interesse annuo lordo sulle somme accantonate di nuova liquidità e portate a scadenza è pari al 3,00%

Per sottoscrivere un Buono fruttifero postale, aprire un Libretto o attivare un Offerta Supersmart è possibile visitare uno dei 331 Uffici Postali della regione oppure, se si è titolari di un Conto BancoPosta o di un Libretto di Risparmio Smart, navigare il sito internet www.poste.it o scaricare l’APP BancoPosta.