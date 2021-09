L’analisi del mercato delle auto usate di Eurocar Fvg.

Il mercato delle auto usate sembra crescere in Friuli Venezia Giulia. Questo almeno stando ai dati di Eurocar Fvg, che durante il mese di agosto ha registrato un +75% del venduto sull’usato rispetto allo stesso mese del 2020 e un +14% in rapporto a luglio 2021.

Molto ha contato la presentazione on line delle vetture usate e delle relative offerte all’acquirente. Ed è per questo che la friulana Web Industry ha creato una campagna di comunicazione digitale multichannel in sinergia con il gruppo Eurocar Fvg. L’azienda con sede a Tavagnacco, infatti, ha creato la campagna basandosi su quattro asset principali, ovvero visual impattante, pagina di acquisizione lead, strategia di marketing Mosaik, gestione ottimizzata dei Lead.

Nuova strategia di comunicazione.

“La strategia multichannel applicata con metodo Mosaik – afferma Ivan Peressutti, board member e head of digital di Web Industry – ha contribuito ad innalzare le vendite di auto usate nei mesi estivi come mai prima, in modo esponenziale, diversificando e valorizzando al contempo il brand Eurocar da tutti gli altri competitor sul web”.

Il team grafico di Web Industry ha realizzato una visualizzazione impattante, con colori potenti mixati tra loro, per sollecitare l’occhio a fermarsi e individuare il veicolo preferito tra quelli in promozione. La grafica di campagna è stata declinata anche sulla landing, affinché l’utente potesse chiedere un appuntamento in concessionaria. Dopo attenta analisi dei canali social, gli investimenti sono stati ottimizzati per ogni canale di promozione presidiato.

