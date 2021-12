Il progetto dell’ente Microcredito per giovani e disoccupati.

Successo per l’iniziativa “Yes I Start Up: le nuove opportunità di fare impresa in Friuli Venezia Giulia”, il webinar organizzato lo scorso giovedì 16 dicembre dall’Ente nazionale Microcredito, con il patrocinio del Comune di Udine e in collaborazione con la Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Il progetto, nato nel 2018 e giunto alla sua seconda edizione, si prefigge l’obiettivo di stimolare e supportare l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità. Esso si rivolge ai neet (giovani che non studiano e non lavorano), alle donne e ai disoccupati di lunga durata, che abbiano voglia di applicarsi fattivamente per costruire un nuovo inizio, dando corso alla propria idea di impresa. Parola d’ordine, formazione: attraverso l’erogazione di corsi gratuiti, finalizzati alla redazione di un business-plan che focalizzi davvero fattibilità e produttività della nuova idea di impresa.

Dall’avvio sino alla conclusione del primo ciclo sperimentale nel dicembre 2020, Yes I Start Up ha coinvolto oltre 1.600 neet, portando alla costituzione di oltre 700 nuove imprese, con un ritorno di investimento che supera i 31 milioni di euro. Il convegno, moderato dall’Agente territoriale dell’Ente Nazionale Microcredito Stefano Battaggia, ha visto la partecipazione di un ricco parterre di ospiti. In rappresentanza del Comune di Udine, il consigliere delegato per le Politiche giovanili Luca Onorio Vidoni ha sottolineato il “pieno sostegno a questa iniziativa, fondamentale per dare uno sprone e un incentivo ai giovani del territorio”. Del progetto integrato Yes I Start Up-SELFIEmployment (quest’ultima, una misura di Invitalia) che prevede un finanziamento a tasso zero fino a 50.000 euro, ha parlato Giancarlo Proietto, Coordinatore del Progetto, per cui l’importanza dell’iniziativa si rileva anche nella misura in cui essa “si va a porre in un momento di difficoltà per l’intero territorio nazionale”.

A seguire, l’intervento di Daniela Morgante, in rappresentanza di I.TER s.c.r.l. presso CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) di Pordenone-Udine, la quale ha rimarcato quanto “l’interesse, oltre a fare formazione a 360 gradi, è quello di promuovere l’Imprenditoria”. Per quanto concerne gli strumenti di finanziamento, la Docente di Yes I Start Up Mara Marcat sottolinea infine come tale progetto “ha un valore fondamentale, consono alle necessità del medio Imprenditore italiano che è piccolo e necessita di budget contenuti”. In chiusura, spazio agli esempi concreti, grazie alla testimonianza di Anna Meneghetti, giovane Imprenditrice del settore Moda formatasi attraverso i corsi di Yes I Start Up. “Di questi tempi”, afferma la Meneghetti, “c’è bisogno di spingere sempre di più, anche di migliorarsi ogni giorno, di ricercare sempre quel qualcosa in più che ti possa dare quel valore aggiunto sia nella vita personale sia nel lavoro”.

Yes I Start Up, il progetto dell’Ente Nazionale Microcredito rispetto al quale si possono reperire ulteriori informazioni sul sito www.diventaimprenditore.eu, risponde a queste esigenze. Attraverso la formazione gratuita e l’accesso a soluzioni finanziarie agevolate per l’avvio di impresa, che facciano crescere le idee, studiandone la concreta fattibilità attraverso uno scambio costante e un miglioramento continuo.

