La Pomis di Chiasiellis di Mortegliano in festa per i suoi primi 40 anni.

Un’azienda friulana festeggia i primi 40 anni di raccolti: si tratta di Pomis, che ha sede a Chiasiellis di Mortegliano e al cui titolare, Peter Larcher, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha voluto consegnare ieri sera il sigillo del Longobardo in occasione della cerimonia per i primi 40 anni.

Nell’estate più siccitosa che si ricordi, quella appena trascorsa, Pomis è riuscita a ridurre del 70 per cento il consumo di acqua, dimezzando inoltre l’apporto di concime alle piante nei venti ettari delle sue tenute. In sostanza, è una rete di sensori a monitorare umidità e temperatura dei terreni per attivare il sistema di irrigazione solo quando ce n’è davvero bisogno.

“Dietro questa impresa c’è una famiglia – ha messo in evidenza Zanin – che contribuisce a fare grande la nostra comunità: quarant’anni di raccolti sono un risultato straordinario fatto di fatica, lavoro, dedizione, serietà, perché nulla è casuale. Una famiglia coesa, unita anche nelle difficoltà, che con una grande visione e passione è riuscita a creare economia, a inseguire una prospettiva, a contribuire allo sviluppo della comunità civile”.

“Si tratta – ha aggiunto il presidente – di un’azienda con un approccio etico al lavoro, attenta all’ambiente, che non si preoccupa del mordi e fuggi, del creare reddito fine a se stesso, ma di crescere assieme alla comunità di cui fa parte. Credo che Chiasiellis e Mortegliano abbiano tratto molti benefici da questa attività imprenditoriale. Da presidente dell’Aula quindi vi ringrazio, a nome di tutta l’assemblea, perché rappresentate i valori del nostro Friuli”.

Zanin ha poi chiamato accanto a sé i consiglieri regionali Franco Iacop, Stefano Mazzolini, Edy Morandini e Cristiano Shaurli, presenti alla festa di compleanno aziendale, per la consegna del sigillo alla famiglia Larcher. Alla serata erano presenti anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Zannier, e il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani.