A Ronchi dei Legionari oltre 50 volontari di Protezione civile.

Una giornata per dire grazie a tutti i volontari delle squadre comunali di Protezione civile che sono intervenute quest’estate per spegnere gli incendi scoppiati sul Carso. È stata organizzata oggi dal Comune di Ronchi dei Legionari e vi hanno preso parte i primi cittadini dei comuni della provincia di Trieste e della provincia di Gorizia coinvolti nell’evento critico.

Presenti oltre 50 volontari di Protezione civile dai vari comuni, insieme a funzionari della Protezione civile regionale. Con loro, in questa speciale giornata, anche gli uomini del Corpo forestale regionale, i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, gli operatori sanitari, i pompieri d’oltre confine, i Carabinieri, la Guardia di finanza, polizia locale e polizia di Stato e tutte le forze che sono scese in campo in maniera coesa per far fronte all’evento critico.

In mattinata è stata celebrata la messa. Nel piazzale sono stati schierati i mezzi. Tutti coloro che hanno collaborato fattivamente, e operando in squadra, per domare i roghi sono stati ringraziati con la consegna di un riconoscimento/attestato.