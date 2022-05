Ripartono le richieste di prestiti per viaggi: le mete estive in Italia

Anche se la situazione sanitaria continua a essere in chiaroscuro, oggi le famiglie tornano a pensare ai viaggi estivi. In realtà è già dallo scorso anno che il settore del turismo ha ripreso a volare, per via della caduta delle principali restrizioni, e il contesto non potrà che migliorare entro l’estate 2022. E se da un lato tornano i viaggi, dall’altro aumentano anche le richieste di prestiti con lo scopo di finanziarli. Un discorso simile, inoltre, può essere applicato ai matrimoni.

Una panoramica sulle richieste di prestiti in Italia

Il 2021 può essere considerato come l’anno della ripartenza: una regola che vale anche per il mercato dei prestiti, che ha messo a registro un importante incremento di richieste, soprattutto per quel che riguarda il finanziamento di viaggi e matrimoni. Gli italiani tornano dunque ad avere l’esigenza di un’importante liquidità per coprire spese di questo tipo, e come sempre intervengono i numeri per disegnare una panoramica della situazione.

Nello specifico, si fa riferimento a un aumento delle richieste per i viaggi pari al 40% su base annua, mentre per i matrimoni la crescita è stata del 20% circa. Al terzo posto di questa speciale classifica si trova la formazione personale, con un incremento del 6%. Va poi detto che una delle modalità più richieste è stato il prestito con cessione del quinto, che può essere richiesto anche su alcune piattaforme online, con guide utili per capire chi possono essere i beneficiari di questo finanziamento. Ci sono altri dati interessanti da esporre, come una media di 10 mila euro circa per le richieste di prestito effettuate lo scorso anno.

In secondo luogo, è bene sottolineare il crollo delle richieste per finalità come i bonus edilizi e i mutui, oltre all’acquisto di veicoli usati (quest’ultimo settore in leggera flessione, e non propriamente in crisi). Naturalmente è importante approfondire un po’ anche il discorso sull’età media: la maggior parte delle richieste (35%) è arrivata dagli under 36, e nel 74% dei casi si è trattato di uomini.

Vacanze estive 2022: i luoghi da visitare

Ora che si avvicina l’estate, con la giusta liquidità nel conto in banca, è possibile iniziare a programmare le proprie vacanze. Come sempre, ci sono luoghi più interessanti e migliori di altri, quando si tratta di viaggi estivi. Si fa ad esempio riferimento ad alcune mete must come Venezia, che non ha mai perso il suo fascino, e che di certo non lo perderà adesso con la Biennale d’arte in corso.

Oltre a Venezia piacciono moltissimo le Dolomiti, in special modo se si è appassionati di trekking, di natura e di montagne. Non potremmo poi non citare altre ottime destinazioni del calibro del Trentino-Alto Adige, insieme a San Benedetto del Tronto e alla Riviera Romagnola. Come sempre, in estate andranno per la maggiore le regioni del Sud e marittime, come ad esempio la Puglia e la Sicilia, insieme ad un’isola spettacolare come la Sardegna, meta gettonata nel 2021 dalle celebrities.

Ovviamente anche la Calabria è destinata ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo dello Stivale e non solo, soprattutto per merito di perle come Tropea. La lista continua includendo altre mete molto gettonate come Matera, la costiera amalfitana, le isole pontine, Capri, Procida, Ischia, Val di Fassa, Gargano e il Lago di Garda. Infine, molti turisti ne approfitteranno per visitare uno dei tanti borghi medievali italiani.

(Visited 1 times, 1 visits today)