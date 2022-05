Despar continua a cresce In Fvg: 134 negozi e più di 2mila addetti

Il bilancio di Aspiag concessionaria Despar anche in Fvg.

È continuata anche nel 2021 la crescita di Aspiag Service con un fatturato al pubblico che ha raggiunto i 2,474 miliardi di euro (+1,7%), infatti, la concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha consolidato all’ 8,3% (+0,2%) la propria quota di mercato nella trading area di riferimento (Area Nielsen 2) e investito 103,8 milioni di Euro per incrementare il numero dei punti vendita e le proprie strategie di posizionamento. È salito ulteriormente anche il numero dei collaboratori (+142), che porta a 8.659 il totale degli addetti del marchio dell’abete nel Nord Est italiano.

“I risultati che presentiamo oggi – ha commentato Harald Antley, presidente di Aspiag Service – confermano il percorso di sviluppo tracciato dalla nostra azienda che, anche nel 2021, ha continuato a crescere grazie a nuove aperture, partnership con nuovi affiliati, l’inaugurazione del Centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme e l’allargamento della squadra che oggi conta su 8.659 collaboratori, a ciascuno dei quali rivolgo il mio ringraziamento per il fondamentale contributo e per essere ogni giorno di più un riferimento per le comunità in cui il nostro marchio dell’abete ha messo le sue radici”.

Despar in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia il fatturato al pubblico complessivo nel 2021 è stato di circa 626 milioni di euro, sia per gli esercizi diretti che affiliati, ed è proseguita l’attività di sviluppo sul territorio grazie a quasi 9 milioni di euro di investimenti, indirizzati a un’ulteriore espansione della rete vendita che ha permesso di inaugurare due nuovi esercizi commerciali, compreso l’Eurospar a gestione diretta ubicato nel centro di Trieste.

Il totale dei punti vendita sale quindi a 134 (di cui 80 diretti e 54 affiliati) e la strategia di crescita di Aspiag Serivce ha consentito di generare occupazione attraverso l’assunzione di 100 nuovi collaboratori, totalizzando a oggi 2067 addetti in tutta la regione.

Anche nel 2021 ha avuto una rilevanza particolare la valorizzazione dei prodotti locali e delle filiere corte con l’adesione di Aspiag Service al progetto ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, il marchio che testimonia la sostenibilità delle imprese regionali e l’origine delle produzioni agroalimentari.

Anche nel 2021 l’attenzione al territorio si è concretizzata attraverso le molte iniziative di sensibilizzazione a favore delle comunità: fra le diverse attività svolte, è proseguito e si è rafforzato il sodalizio con tutte le Questure regionali per sostenere le campagne di informazione e prevenzione, con una nuova campagna dedicata al tema “Guida sicura”. Si è scelto poi di sostenere in prima persona alcuni dei principali eventi del territorio, come è stato per gli appuntamenti culturali, le celebri mostre “I Triestini”, “Cambiare” e “L’Infinito” – Illegio 2021 e Udine 2021 e molti altri eventi e attività sportive presenti in regione, investendo quasi 457 mila Euro nelle attività di liberalità e sponsorizzazioni.

