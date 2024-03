Vini, la cantina veronese Tommasi pronta a sbarcare in Friuli

La cantina Tommasi sbarca in Friuli: presto l’acquisizione della Marco Felluga.

Tommasi Vini, la rinomata azienda vinicola veronese, nota soprattutto per l’Amarone della Valpolicella, espande i suoi orizzonti anche in Friuli, dove sta per acquisire la Marco Felluga. Secondo alcune voci, la fase finale della trattativa commerciale con il prestigioso marchio di vini bianchi friulani, come riporta anche Il Sole 24 Ore, sarebbe in procinto di concludersi a breve.

Prosegue quindi la strategia di espansione di Tommasi Viticoltori, avviata nel ’97 e che ha visto l’azienda uscire dai confini della Valpolicella. Oltre ai 262 ettari di vigneti nel Veneto tra Valpolicella, Soave e Lugana, Tommasi estende il proprio brand in altre regioni vitivinicole. La cantina veneta, guidata inizialmente da Dario Tommasi e ora dal nipote Pierangelo, ha visto la sua presenza crescere anche in Puglia, Basilicata, Umbria e Sicilia.

La Marco Felluga, azienda vinicola friulana, vanta 50 ettari di vigneti, un fatturato di 4 milioni e mezzo e una produzione di 500mila bottiglie. Fondata nel 1950 da Marco Felluga, l’azienda è diventata una delle più rispettate nel panorama vinicolo della regione. Si distingue per la produzione di vini bianchi di alta qualità, tra cui il celebre Tocai Friulano, il Pinot Grigio e il Sauvignon Blanc, oltre ad altri vini autoctoni e internazionali.