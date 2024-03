Incidente sul lavoro in Friuli.

Nella giornata di oggi, 11 marzo 2024, in Friuli si è registrato un nuovo incidente sul lavoro. Per cause in corso di accertamento, stamattina attorno alle 10 un operaio di un’azienda che produce acciaio a San Giorgio di Nogaro è caduto in un serbatoio.

L’uomo, un 38enne, è stato stabilizzato e preso in carico dai sanitari della Sores intervenuti con l’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Udine con un trauma toracico; non sarebbe comunque in pericolo di vita.