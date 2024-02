Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Rivoli.

Un nuovo incidente mortale sul lavoro, questa volta in un cantiere edile a Rivoli, in Piemonte. A perdere la vita è stato Giovanni Corona, 65enne originario di Erto, ma residente a Longarone. L’uomo stava montando la gru, quando è caduto precipitando per 27 metri.

Corona, prossimo alla pensione, era titolare di una ditta individuale e stava installando il macchinario per un intervento di riqualificazione energetica di un palazzo in via Battisti, quando, nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio, ha perso l’equilibrio.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spresal dell’AslTo3 e i sanitari che hanno portato l’uomo in ospedale, dove però è morto poco dopo il ricovero a causa delle ferite. Come detto, Giovanni Corona era originario di Erto, dove vivono ancora la madre e due fratelli. Lascia una compagna e quattro figli.