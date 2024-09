Tre weekend per Festa delle castagne a Valle di Soffumbergo.

Torna l’attesissima Festa delle castagne e del miele di castagno con un programma ricco di eventi a Valle di Soffumbergo, borgo nel comune di Faedis durante tre week-end consecutivi il 12 e 13, il 19 e il 20 e il 26 e il 27 ottobre.

Una festa che tradizionalmente vuole celebrare il frutto principe di queste terre, caratterizzate da castagni secolari, che in passato hanno permesso a tante famiglie di sopravvivere ai duri inverni, ma che quest’anno vuole portare alla luce la storia del territorio con due eventi speciali. Uno showcooking per riscoprire antiche ricette dimenticate e una mostra fotografica con escursione storica, per raccontare una vicenda accaduta 80 anni fa, durante la Seconda Guerra Mondiale. I festeggiamenti autunnali saranno l’occasione per ricordare come, nell’inverno del 1943-44, tre soldati Alleati, fuggiti dal campo di prigionia a Cividale, si rifugiarono in una grotta sopra Valle di Soffumbergo per nascondersi ai soldati tedeschi. Vissero circa sei mesi in quel rifugio di fortuna, aiutati a sopravvivere dagli abitanti del luogo. Una storia di solidarietà e di speranza che la Pro Loco vuole rendere nota a 80 anni di distanza.

Gli altri eventi.

Il programma poi, prevede diversi eventi che sono ormai una consuetudine molto apprezzata come la raccolta delle castagne nel bosco e le camminate nella natura, oltre a una ricca proposta gastronomica a base di castagne (caldarroste ma pure in piatti tipici come il frico e nella torta) bagnate dal vino tipico di queste colline, la Ribolla (vino novello). Inoltre zip line e pony per bambini e l’esperienza immersiva nei silenzi e profumi del bosco alla ricerca del contatto con la natura e poi tanta buona musica. Il tutto grazie alla Pro Loco, che è nota per essere la più piccola d’Italia visti i pochi residenti a Valle di Soffumbergo.

Il caratteristico borgo (che in queste zone dove si parla anche lo sloveno porta pure il nome di Podcirku) si appresta così a celebrare il frutto “povero” dei suoi boschi con una kermesse che permetterà di scoprire l’incantevole panorama che da qui si gode (da cui il soprannome di Balcone sul Friuli) per i tanti visitatori che di anno in anno vi si danno appuntamento.

I festeggiamenti sono organizzati come detto dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo con la collaborazione del Comune di Faedis, del Consorzio Pro Loco Torre Natisone, Unpli Fvg, Unpli nazionale, Promoturismo FVG, Io sono Friuli Venezia Giulia e con il sostegno di CrediFriuli. La festa è stata insignita anche del marchio Sagra di qualità dell’Unpli nazionale (durante una cerimonia in Senato) e di Ecofesta.

Le novità.

“Per la 43esima edizione abbiamo ideato alcune novità al nostro tradizionale programma – spiega il presidente della Pro Loco Valle di Soffumbergo Gian Franco Specia – Siccome la festa dedicata alle castagne e al miele di castagno ogni anno porta nel nostro borgo tantissime persone affascinate dai nostri boschi, dal panorama che si può ammirare e dall’idea di vivere una giornata immersi nella natura, gustando ottimo cibo e vino, abbiamo voluto introdurre due momenti speciali: il 20 ottobre uno showcooking che farà scoprire ai visitatori alcuni piatti tipici di Valle che si cucinavano qui un tempo“.

L’altro momento a cui teniamo molto ,nell’ultima giornata di festa, è la mostra fotografica, con racconti ed escursione sul territorio, dedicata alla storia dei tre soldati Alleati che, scappati dal campo di prigionia, si sono rifugiati proprio in una delle grotte più anguste che ci sono sul nostro territorio e lì hanno vissuto sei mesi aiutati dagli abitanti di allora. Con piacere, lo scorso mese abbiamo ospitato il figlio di uno di questi soldati, che è voluto tornare proprio in quella grotta. I giovani soldati Alleati – ha specificato – sono rimasti nel cuore degli abitanti di allora e alcune persone ancora ricordano la vicenda che è stata anche raccontata dagli stessi protagonisti in un libro e con alcuni disegni. Noi la vogliamo far conoscere al nostro pubblico con alcune immagini dei disegni, tratti dal libro del colonnello Greening e foto d’epoca. Una storia di speranza e di solidarietà che vogliamo ricordare a 80 anni dai fatti. E poi non mancheranno: la raccolta delle castagne, la zip-line, i pony. Da non perdere le escursioni, le camminate e l’immersione in foresta per concedersi due ore lontani da stress e tecnologia “.

camminate, musica ma anche buon cibo. Oltre al classico cartoccio di castagne calde, alla Festa si possono degustare pure dolci a base di castagne: dalla torta paradiso allo strudel, passando alla focaccia, alla crostata con marmellata di castagne e con i muffin alle castagne, novità di quest’anno. Tutto rigorosamente accompagnato dalla ribolla e dagli altri vini di produzione locale in degustazione all’ Enoteca di Valle con intrattenimento musicale folk. Inoltre, al chiosco enogastronomico, anche tante specialità alla griglia e molto altro. In caso di maltempo le attività nel bosco sono annullate ma i festeggiamenti continuano al coperto.

Festa delle castagne: il programma completo.

Ricco il programma di festeggiamenti di questa 43esima edizione con in programma ben 6 escursioni e camminate ogni domenica con due proposte diverse (al mattino e al pomeriggio) mentre ogni sabato la passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Nelle giornate di sabato e domenica è istituito il senso unico di marcia dalle ore 8 alle 20 nel tratto di strada comunale Colloredo di Soffumbergo, Valle di Soffumbergo, Canal di Grivò.

Primo weekend: 12 e 13 ottobre 2024.

La Festa delle castagne e del miele di castagno parte sabato 12 ottobre alle ore 12 con l’apertura dei chioschi enogastronomici. Poi alle 15 la tradizionale passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Come di consueto, il ritrovo è in piazza Clemencig a Valle (fronte Chiesa) con partenza in auto (4km) verso i boschi della Julia Marmi, dove ci sarà disponibilità di ampi parcheggi nel bosco. Si consigliano calzature adatte, guanti e cestini per la raccolta (la presenza di castagne dipende da fattori ambientali e meteo).

La passeggiata con raccolta delle castagne verrà riproposta anche i due sabati successivi ovvero sabato 19 ottobre e 27 ottobre, sempre con partenza alle ore 14.30 e con le stesse modalità di partecipazione (in caso di maltempo le attività nel bosco saranno annullate). Tutti i sabati pomeriggio fino a sera, non mancherà allietamento musicale con fisarmonica e chioschi enogastronomici aperti.

Sabato 12 ottobre alle ore 12 fino a sera Musica e allegria con il Trio Matajur.

Si prosegue poi domenica 13 ottobre, con l’apertura dei chioschi dalle ore 8.30 e ritrovo in piazza per accrediti escursioni. Alle ore 9 l’escursione guidata “Dal Monte San Lorenzo allo Joanaz” nell’ambito del progetto “I Sentieri delle Pro Loco” del Consorzio Pro Loco Torre Natisone, escursione sui sentieri curati e mantenuti dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo per scoprire tradizioni e angoli nascosti del territorio. Partendo dal borgo di Valle si salirà verso il monte San Lorenzo per raggiungere la dorsale del Monte Joanaz e ammirare il panorama su tutta la pianura friulana. Il percorso ha difficoltà media (12 km per 500 mt di dislivello), ed è adatto a bambini a partire dai 10 anni. La durata è di 5 ore e si consiglia come equipaggiamento: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, acqua , snack,pranzo al sacco, crema solare, cappello/foulard, bastoncini da trekking (consigliati). Prezzo dell’escursione 20 euro intero e 10 euro ragazzi 12-18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria al cell 3334564933 (msg Whatsapp) entro le 18.00 del giorno precedente l’escursione.

La festa sarà quindi inaugurata ufficialmente alle ore 11 e dalle 13 alle 17 i bambini potranno sperimentare la zip-line e concedersi un pomeriggio all’insegna dell’avventura, divertimento e adrenalina con “Gli amici speleologi”. Inoltre, sempre dalle ore 13, pomeriggio di divertimento per bambini con i pony del Fabietto Fans Club e “CrisAnimazione” truccabimbi, intrattenimento e laboratorio con le magie dei colori autunnali in compagnia degli amici Scoiattolo Lollo, Riccio Crispino e Foglia dora.

Dalle 14 fino a sera, musica e allegria con Renè e la sua orchestra.

Alle ore 15 si potrà partecipare a “Immersione in foresta”, un’esperienza immersiva sensoriale tra i suoni e i profumi del bosco accompagnati da Paolo Pischiutti, medico e da Giampaolo Braganini, naturalista e conduttore certificato, per ritrovare l’antica connessione con la natura e ottenere notevoli benefici psicofisici all’insegna della scoperta e dello stupore. La passeggiata della durata di circa 2 ore e mezza, è adatta a tutti. Si raccomandano calzature adatte all’attività. Il costo è di 10 euro per gli adulti e gratis per i minori di 12 anni. Pre-iscrizione obbligatoria via mail info@prolocovalledisoffumbergo.it o telefono 342 6229259 / 338 4620388 / 328 1552046.

Alle ore 17 il laboratorio di pasticceria per bambini “Mamma ho fatto i biscotti” con “Mamma Laura” (partecipazione gratuita).

Secondo weekend: 19 e 20 ottobre 2024.

Il programma della Festa delle castagne e del miele di castagno per sabato 19 ottobre prevede alle ore 12 inizio dei festeggiamenti con apertura chioschi enogastronomici e musica fino a sera con il Trio Matajur. Poi alle 15 la passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne (stesse modalità uscita di 7 ottobre con ritrovo in piazza Clemencig a Valle).

Domenica 20 ottobre alle ore 8.30 apertura chioschi e ritrovo in piazza per gli accrediti di “Immersione in foresta”. L’esperienza immersiva sensoriale avrà inizio alle ore 9 tra i suoni e i profumi del bosco accompagnati da Paolo Pischiutti, medicoe da Giampaolo Braganini, naturalista, per ritrovare l’antica connessione con la Natura e ottenere notevoli benefici psicofisici all’insegna della scoperta e dello stupore. La passeggiata, adatta a tutti, avrà una durata di circa 2 ore e mezza. Si raccomanda di indossare calzature adatte all’attività. Il costo è fissato in 10 euro per gli adulti e gratis per bambini e ragazzi under 12 anni. Prescrizione obbligatoria (fino al giorno prima dell’escursione).

Dalle ore 11.30 fino a sera musica itinerante per il borgo con gli amici dei Furlans a Manete.

Alle ore 12 fino alle 14 Showcooking alla scoperta della tradizionale cucina del Soffumbergo in collaborazionecon Associazione Cuochi Udine.

Dalle ore 13.30 fino alle 17 divertimento per bambini con i fantastici pony del Fabietto Fans Club e “CrisAnimazione” truccabimbi, intrattenimento elaboratorio nel bosco con gli amici la fatina Minu e il Cuor folletto. Dalle 14 musical Revival anni ’70, ’80 e ’90 e allegria con la band Bacco per Bacco fino a sera.

Nel pomeriggio con partenza alle ore 15 l’escursione guidata Monti e Borghi del Soffumbergo con la guida di Rita Zamarian, scrittrice e naturalista che ci porterà alla scoperta del misterioso mondo delle piante del Soffumbergo. La camminata durerà circa 2 ore e mezza (6 km) ed è adatta a tutti (difficoltà medio-facile). Si consiglia un equipaggiamento adatto all’escursione: scarpe da trekking, giacca a vento, acqua, snack, pranzo al sacco, cappello/foulard, bastoncini da trekking. Il costo è di 10 euro per gli adulti e gratis per i minori di 12 anni. È possibile portare con sé gli amici a quattro zampe. Preiscrizione obbligatoria via email o telefono.

Alle ore 17 tutti a fare i biscotti nel laboratorio di pasticceria per bambini Mamma ho fatto i biscotti con Mamma Laura (gratuito).

Terzo weekend: 26 e 27 ottobre 2024

Sabato 26 ottobre i festeggiamenti partiranno alle ore 12 con l’apertura dei chioschi enogastronomici poi alle 15 la passeggiata guidata nel bosco con raccolta di castagne con ritrovo in piazza Clemencig a Valle.

Dalle ore 12 fino a sera musica e allegria con il Trio Matajur.

Domenica 27 ottobre, chioschi aperti dalle ore 8.30 e ritrovo per gli accrediti Escursione storica “ Valle 43-44” . Con Andrea Vazzaz , AMM/ML del Collegio Guide Alpine FVG e Ricercatore storico, e con gli amici della Pro Loco che ci accompagneranno nella storia degli anni ’43- ’44 , alla scoperta dei luoghi e della grotta rifugio dei soldati alleati. Prima della partenza, prevista per le ore 9.30, si potrà visitare la mostra con fotografie dell’epoca e disegni degli ex prigionieri. Nell’inverno del 1943-44 tre soldati alleati, fuggiti dal campo di prigionia di Cividale, trovarono rifugio in una grotta di difficile accesso. Vissero per circa sei mesi, aiutanti dagli abitanti del luogo che li “adottarono “, aiutandoli con cibo e vicinanza umana, superando difficoltà di ogni tipo. Una storia di speranza e di solidarietà che vogliamo ricordare a 80 anni dai fatti.

Dalle ore 13.30 fino dalle 17, divertimento per bambini con i fantastici pony del Fabietto Fans Club e laboratorio “Dolcetto o scherzetto” con la Castagna golosa e la Zucca strilla

Dalle 14 musica e allegria con Alvio e Elena fino a sera.

Nel pomeriggio alle ore 15 l’Escursione guidata “Il Foran di Landri” con Wild Routes. Una magica avventura alla scoperta delle grotte della Val Chiaro’. Si potrà visitare “il Foran di Landri” sede di un importante sito archeologico, addentrandosi nella grotta per ammirare il millenario lavoro dell’acqua. L’escursione, di difficoltà media (5 km per 400 mt di dislivello), della durata di 3 ore, è adatta ai bambini dai 12 anni in sù. Si raccomanda di un equipaggiamento adatto: vestiti adatti alla stagione, scarpe da trekking,giacca a vento, acqua , snack,pranzo al sacco, cappello/foulard, bastoncini da trekking (consigliati). Il costo è fissato in 10 euro per gli adulti e 5 euro per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Prescrizione obbligatoria (fino al giorno prima dell’escursione).

Alle ore 17 tutti a fare i biscotti con il laboratorio di pasticceria per bambini Mamma ho fatto i biscotti con Mamma Laura (gratuito).