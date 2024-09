Doppia vittoria a San Diego in California per il docufilm “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” al festival cinematografico “Best Shorts Competition”. Il docufilm conquista il premio “Outstanding Achievement: Documentary Short”, uno dei due premi più ambiti del festival, e conquista anche il primo premio nella categoria “Award of Excellence: History / Biographical”. Due nuovi primi premi di alto livello che vanno ad aumentare i nostri riconoscimenti internazionali e che ora salgono a un totale di 29 suddivisi in 12 primi posti, 6 menzioni speciali e 11 selezioni ufficiali.

Il Best Shorts Competition di San Diego.

Il festival “Best Shorts Competition” è unico nel settore attirando sia grandi aziende che nuovi registi di talento. Istituito nel 2011, “Best Shorts” è un concorso mondiale d’avanguardia che mira a dare a registi, produttori, attori, team creativi e creatori di nuovi media di talento l’esposizione che meritano. Scopre e valorizza i risultati dei registi che producono cortometraggi e nuovi media di alta qualità.

“Grazie a questi premi e partecipazioni a festival internazionali, e grazie alle proiezioni pubbliche, stiamo continuando a far conoscere l’importante storia di questi nostri antenati da cui noi discendiamo e la storia dei nostri Territori – commentano i produttori – . Speriamo di riuscire a portare questo docufilm sulla rete televisiva italiana. Nel frattempo continueremo con il nostro lavoro di divulgazione storica nei vari campi nei quali siamo operativi”.

Il docufilm “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” è prodotto da Invicti Lupi, ha alla regia Sandra Lopez Cabrera, produttore esecutivo Matteo Grudina, le consulenze storiche ed archeologiche sono del dott. Michele Angiulli, del dott. Nicola Bergamo e del dott. Angelo Floramo, voce narrante di Danilo Leo Lazzarini, fotografia di Simone Vrech, riprese di Alessandro Galliera, tecnico audio Christopher Candotti, aiuto operatore Ferdinando Di Camillo, mixer Giacomo Barboni, musiche Ragnarök, dronista Stefano Marongiu.